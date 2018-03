Kører du i en ny bil? Så tænk dig om, før du tager mobilen med

Er du en af dem, der ejer en splinterny bil? Du ved, en af de der smarte og internetopkoblede biler, som den moderne verden kan tilbyde?

Så skal du måske lige overveje, hvor meget af dit privatliv, du deler med den. For godt nok har den mange smarte funktioner - men det er ikke sikkert, at den er så god til at holde på dine hemmeligheder, når det kommer til stykket.

To eksperter fra it-sikkerhedsfirmaet Ixia er nemlig med ganske lidt anstrengelse brudt ind i computeren på en moderne bil og fundet frem til flere store sårbarheder. Selv om eksperterne ikke nævner det specifikke bilmærke direkte, har journalisterne på det amerikanske medie Forbes regnet sig frem til, hvilken producent, der er tale om: Mazda.

10 sekunder og en USB-pind

Ved at bruge en programkode, som er frit tilgængelig til download på internettet, kunne forskerne fra Ixia få adgang til bilens styresystem. Det tog kun 10 sekunder og en USB-nøgle at åbne op for alt det, som bilen tilsyneladende gemte på.

Det viste sig, at bilen gemte omfattende informationer om de smartphones, der tidligere har været tilkoblet systemet. Det var vel at mærke ikke blot data om selve telefonen, men også om indholdet på den. Bilen havde nemlig scannet alle e-mails, samtaler, kontakter samt logget gps-historik og gemt det hele i ikke-krypteret form, så det lå frit tilgængeligt på bilens system.

- Vi fandt ud af, at bilen gennemsøger telefonen, siger den ene af de to forskere, Stefan Tanase, ifølge Forbes.

Kan konfigureres til at sladre om position

Stefan Tanase og kollegaen Gabriel Cirlig kunne desuden lægge et lille program på bilens computer, som sendte et signal om, hvor bilen befandt sig. Dermed ville det være muligt at overvåge bilens bevægelser i stort set realtid.

Bilens Linux-baserede styresystem gør det desuden muligt at lægge alle mulige andre slags ondsindet software på, hvis man er til sådan noget.

- Alt er muligt, for det er en Linux-boks, og den kan man gøre med, som man vil, siger Tanase.

En talsmand for Mazda afviser ifølge Forbes at være blevet kontaktet af forskerne, og vedkommende kan derfor ikke på nuværende tidspunkt besvare påstanden om let adgang.

- Men det, vi kan sige, er, at cybersikkerhed og beskyttelsen af vores kunders privatliv er det vigtigste for Mazda, og vi tager alle de her bekymringer meget seriøst for at sikre, at kunderne nyder deres oplevelser (med bilen, red.) i dag og i den stadigt mere forbundne fremtid, siger talspersonen.