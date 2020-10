Kører ikke så langt på literen som udregnet

En nyt studie blandt 100.000 brugere af plug-in hybridbiler viser en stor forskel i, hvor meget CO2 de officielt er opgivet til at udlede, og hvad de udleder i virkeligheden.

Det skyldes, at brugerne kører færre kilometer på ren strøm i forhold til, hvad producenterne har udregnet bilernes forbrug ud fra.

Faktisk er det kun mellem 45 og 55 procent af kørslen, der foregår på ren strøm.

Sådan lyder konklusionen i et tysk-amerikansk studie fra Fraunhofer Institute og International Council on Clean Transportation, skriver FDM.

Her er resultatet, at plug-in hybriderne kører mere ved brug af benzinmotoren og derfor bruger mere benzin, end de officielle tal siger. Resultaterne siger, at benzinforbruget gennemsnitligt er to til fire gange højere end de officielle tal.

Derfor konkluderes det også, at plug-in hybridbilernes forbrug ligger længere væk fra de officielle tal sammenlignet med rene benzinbiler.

Markant mindre på literen

I Tyskland køres plug-in hybriderne ifølge undersøgelsen på ren strøm 43 procent af tiden, mens det i Norge er 53 procent af tiden. Ifølge undersøgelsen fordi nordmændene er flittigere til at lade bilerne op.

FDM har regnet på, hvad det betyder for bilernes brændstofforbrug.

Tager man f.eks. en Kia Niro eller Ford Kuga, der har det samme officielle forbrug på 71,4 km/l, betyder undersøgelsens konklusioner ifølge FDM, at de to plug-in hybrider i virkelighedens verden kører 36,6 km/l og 28,9 km/l i henholdsvis Norge og Tyskland.

Undersøgelsen når også frem til, at jo længere elektrisk rækkevidde plug-in hybriderne har, jo mere sandsynligt er det, at brugerne vil køre en større procentdel af kørslen på strøm.

