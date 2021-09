Kører over 1000 km. på én opladning

Den kinesiske bilproducent BYD melder sig ind i kampen om at nå flest kilometer per ladning

Flere og flere bilproducenter forsøger at udvikle den bedste teknologi, der sikrer flest kilometer per ladning, for den kommende generation af elbiler.

Og nu melder det kinesiske bilmærke BYD sig på banen med en ny og effektiv opladeløsning.

Det skriver det norske netmedie Motor.

Kommer snart til Danmark

BYD har endnu ikke debuteret på det danske marked, men det forventes, at man kan erhverve sig en bil fra den kinesiske producent i udgangen af 2021 eller primo 2022.

Mærket har allerede udmærket sig i Norge med den store SUV Tang, der har scoret toppoint hos flere af de norske bilanmeldere.

BYD har lanceret en helt ny platform for køretøjer, der udelukkende kører på el.

Producenten ønsker, ifølge eget udsagn, at tilbyde tjenester i topklasse inden for kunstig intelligens, sikkerhed, æstetik og effektivitet.

Ny model

BYDs første model på platformen er den såkaldte Ocean-X, som er en stor sedan med høj ydeevne, firehjulstræk og med det helt nye elbatteri Blade, som både skal være mere kompakt og mindre brandfarligt.

Efter planen skal modellen kunne køre over 1000 kilometer per opladning. Dertil tilbyder den en teknologi for hurtig opladning, som giver op mod 150 kilometer på blot fem minutter.