Kolos satser kæmpe beløb på trendy elbil

Fem mia. kroner. Det er, hvad den amerikansk-italienske FCA-koncern har besluttet at bruge på at skabe en elektrisk efterfølger til den lille livsstilsbil Fiat 500.

Bilen har været på markedet i sin nuværende form siden 2007, og planerne om en ny, elektriske generation har længe været kendt. Nu er der for alvor kommet økonomi bag tankerne, og det færdige resultat skal stå klar i andet kvartal af 2020.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er de øremærkede penge en del af et større løfte om at investere fem mia. euro - svarende til 37,3 mia. kroner - i FCA's italienske produktion frem mod 2021.

Vises frem i Genève

Satsningen på den elektriske Fiat 500 skal ifølge Reuters også ses i lyset af, at fremskredne fusionsforhandlinger med Renault for nylig gik i vasken.

En fusion ville muligvis have åbnet døren til den elbilsteknologi, som Renault har arbejdet på i mange år, men nu må FCA altså klare den selv. Og Fiat ser umiddelbart ud til at have travlt.

Det er ikke mange uger siden, Renault præsenterede en opdateret udgave af sin Zoe elbil, og Mini har også netop fremvist en helt elektrisk udgave af den karakteristiske Cooper, som man har arbejdet på i over 10 år.

Netop Mini og de lidt mere luksusbetonede elbiler er i sigtekornet hos Fiat, der vil skabe et italiensk alternativ.

Bilen skal produceres på FCA-koncernens fabrik i Torino, hvor man er gået i gang med at bygge et helt nyt samlebånd til modellen. Reuters skriver, at fabrikken vil kunne producere op til 80.000 elektriske Fiat 500 om året, når samlebåndet er færdigt.

Hvordan bilen kommer til at se ud, og hvad de elektriske kræfter og øgede luksusfornemmelse betyder for prisen, er endnu uklart. Fiat har tidligere meldt ud, at modellen vil blive fremvist første gang på motorudstillingen i Genève næste år.

I de første seks måneder af 2019 har Fiat solgt 835 eksemplarer af 500-modellen i Danmark. En lille stigning fra 752 i samme periode sidste år.

