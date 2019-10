Kommune vil hæve fartgrænsen for at få bilister til at sænke farten

Sønderborg Kommune tager en utraditionel metode i brug for at få bilister til at overholde fartgrænserne

Kan man få bilister til at sænke farten ved at sætte hastighedsgrænsen op?

Ja, mener man i Sønderborg Kommune, og derfor hæves hastighedsgrænsen på Aabenraavej i Sønderborg nu med 10 km i timen for at få farten ned. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Fire ud af fem bilister kører i dag for hurtigt på strækningen, som ligger i en byzone, men ikke i et område som er særlig tæt bebygget. Fra en anden strækning i Sønderborg har kommunen gode erfaringer med, at der er større respekt for 60 km-skilte end for byzonetavlen.

- Det lyder ret paradoksalt, men når nu vi har gode erfaringer med at få folk til at køre langsommere, når vi sætter tavler op med 60 km i timen, så synes vi, det er et forsøg værd. Aabenraavej er skolevej for mange børn, så vi er nødt til at få bilisterne til at sætte hastigheden ned, hvilket politiet heldigvis også bakker os op i, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, i pressemeddelelsen.

Det er nemlig sådan, at det inden for byzoner ikke er tilladt at sætte skilte op, der minder bilister om, at det er forbudt at køre mere end 50 km i timen.

Kommunens erfaringer - bl.a. fra Borgmester Andersens Vej i Sønderborg - viser, at bilister mister respekten for byzonetavlerne, når de kommer ind i områder, som ikke er så tæt bebygget. Til gengæld har det større effekt at sætte skilte op med jævne mellemrum, der minder om hastighedsgrænsen, selv om den ligger 10 km over den, der normalt gælder i byzone.

Helle til skolebørn

Kommunen oplyser i pressemeddelelsen, at ændringen foretages i samarbejde med politiet, og at ændringen af hastighedsgrænsen vil gælde på en cirka 800 meter lang strækning.

Aabenraavej i Sønderborg er en stærkt trafikeret vej med over seks tusinde køretøjer i døgnet. Samtidig ligger vejen tæt ved Dybbøl-Skolen, og den tætte trafik skaber utryghed blandt skolebørnene, hvorfor der nu også etableres en nyt helleanlæg ved et fodgængerfelt.

- Vi har ganske vist en principiel holdning om, at fodgængerfelter ikke bør ligge, hvor der er 60 km fartgrænse, men her er der brug for den til bl.a. skolebørn. Helleanlægget vil samtidig give en forskydning af vejbanen, som både tvinger bilister ned i fart og giver fodgængere mere tryghed ved, at de kan passere vejen af to omgange, siger Stefan Lydal, udvalgets næstformand, i pressemeddelelsen.

Kommunen oplyser videre, at hastighedsændringen vil blive indført snarest, og at den vil blive evalueret efter cirka et år.

Se også: Langsomme bilister skaber farlige situationer