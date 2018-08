Kommuner scorer kassen: Tjener lille milliard på parkering

Har du oplevet de voldsomme stigninger i antallet af p-bøder? Send os din historie på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

925 millioner kroner. Så meget tjente landets 98 kommuner sidste år på betalingsparkering og afgifter.

Indtægterne har dermed taget et stort hop på omkring 120 mio. kroner i forhold til perioden 2014-2016. I disse år tjente kommunerne ifølge en opgørelse, som bilistorganisationen FDM har lavet, omkring 800.000 på deres p-pladser.

FDM har indsamlet tal fra alle landets kommuner, men kun 22 har betalingsparkering og 47 parkeringskontrol. Og ifølge bilistorganisationen ligger niveauet langt over, hvad det koster disse at drive p-pladserne.

- Vi anerkender, at der i visse kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering. Men med en samlet parkeringsindtægt, der bare vokser og nu nærmer sig en milliard kroner, bør kommunerne alligevel spørge sig selv, om det ikke er tid til at se på priserne og måske sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt. Det ligner overregulering, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham går under 30 procent af indtægterne til drift, vedligehold og kontrol, mens de resterende penge bliver brugt andre steder i budgettet.

- Det gør det svært ikke at få en mistanke om, at de bevidst opretholder et højt indtægtsniveau i strid med reglerne. Kommunerne må nemlig ikke have betalingsparkering med det formål at fylde kommunekassen, siger Dennis Lange.

Kommuner skal dele

I nær fremtid bliver den blomstrende indtægtskilde dog taget fra kommunerne. Nye regler betyder nemlig ifølge TV2, at de fra næste år vil få modregnet 70 procent af parkeringsindtægterne i bloktilskuddet - eller sagt på en måde, kommunerne skal til at dele rovet med staten.

Meningen er dog, at det på sigt skal gøre p-pladserne til en mindre lukrativ forretning.

- P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne. Vi skal ikke straffe travle familier, der er afhængige af bilen for at få hverdagen til at hænge sammen, og erhvervsdrivende, der har behov for at transportere deres varer ud til deres kunder, sagde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), da aftalen blev offentliggjort i foråret.

Han tilføjede dengang:

- Når bilisterne betaler for at stille bilen, skal pengene gå til trafikale investeringer. Ikke til at fylde kommunekassen op eller bruge pengene på andre områder.

København tjente 621 mio.

Ideen med at dele indtægterne med staten gav dog anledning til en vis skepsis hos Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), da han i foråret udtalte sig om aftalen til Danmarks Radio.

- Det her kommer jo ikke til at betyde fra eller til for dem, der skal parkere i København. Det betyder bare, at pengene ender i statskassen i stedet for kommunekassen, sagde han.

Ifølge FDM's nye opgørelse er Københavns Kommune den i landet, der tjener ubetinget mest på betalingsparkering. Kommunen stod for intet mindre end 621 millioner kroner - eller to tredjedele af de samlede indtægter i landets kommuner.

Aarhus tager ikke overraskende andenpladsen, men her ligger indtægterne dog på et noget mere beskedent niveau. 66,45 millioner kroner tikkede ind på parkeringskontoen hos Aarhus Kommune sidste år, svarende til 7 procent af de samlede indtægter.

De største p-indtægter i 2017 København: 621.500.000 kroner Aarhus: 66.450.000 kroner Frederiksberg: 58.869.412 kroner Aalborg: 36.035.003 kroner Odense: 17.313.565 kroner Kilde: FDM

