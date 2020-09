Kommuner tjener næsten en milliard på parkering: - Ligner en indtægtskilde

Danske bilister betalte næsten én milliard kroner i betalingsparkering og parkeringsafgifter til landets kommuner i 2019.

Det viser en opgørelse, som FDM har lavet, oplyser bilejerorganisationen i en pressemeddelelse.

I alt fik landets kommuner 971.715.422 kroner ind fra parkering i 2019, hvilket er 30 millioner kroner mere end året før og 171 millioner kroner mere end i 2015, svarende til en stigning på 21 procent.

Cirka to tredjedele af indtægterne kommer fra betalingsparkering, mens resten kommer fra parkeringskontrol. I alt udskrev landets kommuner 593.373 parkeringsafgifter i 2019.

- Vi anerkender, at der især i landets større byer kan være behov for at regulere færdslen med parkeringskontrol og betalingsparkering. 971 millioner kroner er dog rasende mange penge, og det er svært ikke at få den mistanke, at parkering er en kalkuleret indtægtskilde, som man ude i kommunerne bruger til at finansiere stort set alt andet end parkering, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

- Det er ulovligt, når motivationen for kommunerne bunder i økonomi, og det er heller ikke rimeligt, at bilisterne skal betale en ekstra skat for at fylde kommunekassen. Pengene stammer fra bilisterne, og bør gå tilbage til bilisterne i form af mere og bedre parkering, siger han.

Storbyer topper

Måske ikke så overraskende er det især i nogle af landets større byer og kommuner, at de højeste p-indtægter findes. Således topper København, Aarhus, Frederiksberg og Aalborg listen i år, men også flere mindre kommuner har de senere år indført parkeringskontrol, så 56 af landets 98 kommuner nu har parkeringskontrol.

Det er 11 flere end i 2014. Eksempelvis kan man i både Lolland, Nordfyns, Tønder og Ærø kommuner støde på en kommunal p-vagt.

- Selv små kommuner kan i princippet godt kan have en udfordring med parkering. Er det tilfældet, bør man dog i første omgang se på, om det kan skyldes for få parkeringsmuligheder, og så gøre noget ved det. Når vi ser på, hvad der udskrives af p-afgifter i mange små kommuner, er det svært ikke at få en mistanke om, at man har parkeringskontrol for kontrollens skyld, siger Dennis Lange.

