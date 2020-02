Kommuner vil slå hårdt ned på parkeringssyndere: Vil fjerne din bil

Får du tre parkeringsafgifter i din bil, skal du fremover ikke kun risikere at få op til tre p-afgifter, hvis du ikke overholder de gældende parkeringsregler på offentlig vej.

Sådan lyder et nyt forslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S), som vil tillade lokale vejmyndigheder, typisk kommunerne, at fjerne ulovligt parkerede biler efter tre p-afgifter, der i dag er loftet for offentlige p-afgifter.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Forslaget har netop været i høring, og konkret er målet med forslaget, at kommuner skal have mulighed for at fjerne en ulovlig parkeret bil efter den tredje p-afgift for i stedet at køre den på en opbevaringsplads.

Begge dele skal ske for ejerens regning. Ifølge FDMs oplysninger koster det eksempelvis alene 5500 kroner at få sin bil afhentet af Københavns Politi. Dertil kommer opmagasineringen.

Henter ejeren ikke sin bil inden for 'rimelig tid', kan kommunen sælge bilen.

- For vidtgående

FDM har afgivet høringssvar til forslaget, og bilejer-organisationen ser væsentlige udfordringer ved forslaget.

- Man skal som udgangspunkt altid overholde parkeringsreglerne. Når det er sagt, mener vi, at forslaget er alt for vidtgående og ude af proportion i forhold til forseelsen, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

- Kommunerne har allerede i dag mulighed for at bede politiet flytte biler, hvis de er parkeret til fare eller gene for trafikken. Det giver god mening. Men med forslaget vil kommunen selv kunne flytte en bil, der eksempelvis er parkeret i en p-bås uden gene for trafikken i øvrigt, men alene fordi den har fået tre p-afgifter. Det, mener vi, er en alt for hård sanktion, siger han.

Hos FDM understreger de, at ikke ulovlige parkeringer sker som følge af bevidste handlinger. FDMs rådgivning møder ofte sager, hvor misforståelse af skilte eller oversete afmærkninger har betydet, at bilister er kommet til at parkere ulovligt.

- I praksis vil man risikere at miste sin bil, hvis man for eksempel bliver længerevarende indlagt, siger Dennis Lange.

- Den handicappede, der har parkeret sin bil på en reserveret handicapplads, men hvor invalideskiltet er gledet ned fra forruden, risikerer også at få fjernet sin bil, mens den velmenende bilist på ferie på grund af en fejlindtastning af bilens nummerplade risikerer at få fjernet bilen - til trods for at der måske er betalt adskillige hundrede kroner for parkering. Alle er eksempler, som vi tidligere har set i vores rådgivning, og som FDM finder dybt urimelige, siger han.

FDM har spurgt Københavns og Aarhus Kommuner om, hvor mange gange de har bedt politiet fjerne ulovligt parkerede biler de seneste to år. Fra Aarhus lyder svaret 'nul', mens Københavns Kommune ikke fører statistik over den slags. De to kommuner har heller ikke overblik over, hvor mange gange de har udstedt tre p-afgifter for samme parkering, eller om det overhovedet er sket.

