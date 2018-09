Konen anmeldte sin mand: Var kørt i Fakta efter øl

Det gik ikke helt efter planen for en mand fra Nørresundby, da han onsdag aften kørte i Fakta efter øl. I stedet for kassedamen blev han mødt af betjente med et alkometer

Hvad gør man, når man ikke har flere øl tilbage? Når lageret af alkohol, som den ædruelige version af én selv havde vurderet, ville være nok til at nå aftenens endestation, er ryddet, og en ny stemme i baghovedet begynder at argumentere for, at rejsen kun lige er begyndt.

For en mand fra Nørresundby var svaret klart onsdag aften: Han skulle i Fakta, og det skulle være i bil. Selv om han tilsyneladende allerede havde fået en tår over tørsten.

Heller ikke hans kone kunne overbevise ham om, at det måske var smartest at lade bilen stå. I stedet måtte hun gribe den sidste mulighed i værktøjskassen og ringe efter politiet.

Nordjyllands Politi har ikke ønsket at oplyse, hvor langt manden måtte køre for at komme i Fakta, men sikkert er det til gengæld, at betjente her stod og ventede på ham med et alkometer.

Politiet: Ring endelig

Hvad promillen blev, vil man ikke ud med, men den nordjyske mand nåede i hvert fald aldrig ind til supermarkedets ølafdeling. Han blev i stedet anholdt og kørt på politistationen til en blodprøve.

- Det er ingen skam at tage nøglen fra en person, der vil køre bil beruset. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så ring endelig til os på 114. Så hjælper vi, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Spirituspromillen må ikke overstige 0,5 promille, hvis man vil køre bil, og Rådet for Sikker Trafik anbefaler derfor, at man lader bilen stå, hvis man planlægger at drikke mere end én genstand - hvilket svarer til 33 cl almindelig øl.

Bliver man opdaget i at køre med en promille mellem 0,51 og 1,20, får man en bøde, en betinget frakendelse af kørekortet og har pligt til at tage et ANT-kursus.

