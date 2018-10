Konkurrencen skærpes: Populær elektrisk bybil kan løbe længere

Fra Rådhuspladsen i København til havnen i Esbjerg. Det er, hvad den lille BMW i3 elbil på papiret kan klare på én opladning med et nyt og større batteri i bugen. Tidligere skulle man i teorien ind forbi Vejen for at lade batteriet op, hvis man forsøgte at krydse landet i bilen.

Oversat til tal gør det nye batteri BMW i3 i stand til at køre 310 kilometer efter den nye og mere retvisende WLTP-målemetode, mod 255 kilometer med det gamle batteri.

Det er ifølge BilNorge anden gang, bilen får en elektrisk opgradering. Batteriet er nu på 42,2 kWh mod 22,6 kWh, da bilen blev lanceret tilbage i 2013. Siden er BMW i3 blandt andet blevet en fast del af det københavnske bybillede på grund af delebilstjenesten DriveNow, men konkurrencen er samtidig skærpet.

En af de tætteste konkurrenter hedder Nissan Leaf. Den klarer 270 kilometer med et 40 kWh batteri, og har indtil nu været lidt billigere i indkøb end BMW i3 med det gamle batteri - Leaf begynder ved 284.000 kroner med to års strøm, mens i3 fås til 307.000 kroner med tre års strøm.

Større batterier på vej

Selv om Nissan Leaf ikke vil kunne følges med den opgraderede BMW helt til Esbjerg, så får tyskeren ikke lov til at nyde føringen særlig længe.

Både Kia og Hyundai er nemlig på vej med elbiler med endnu større batterier på 64 kWh. Hos Hyundai hedder bilen Kona, og den vil kunne tilbagelægge 482 kilometer på én opladning efter WLTP-målemetoden. Eller - for nu at blive i langtursterminologien - køre fra Rådhuspladsen til Esbjerg havn og tilbage til Nyborg, før den skal lades op.

Kona, der forventes at komme til Danmark inden nytår, vil samtidig udfordre BMW i3 på prisen. Med det store batteri vil bilen komme til at koste 300.000 kroner, mens den med et batteri på størrelse med det i Leaf og i3 lander på 270.000 kroner.

Lad op på 42 minutter

Batteriopgraderingen af BMW i3 øger ifølge BilNorge vægten med bare 10 kilo, og i3 vil derfor fortsat kunne nå 0-100 km/t. på 7,3 sekunder.

BMW lover, at bilens batteri vil kunne lades 80 procent op på 42 minutter i en hurtiglader. Ladetiden er den samme som med det gamle batteri, for det nye kan fortsat blot lades med 50 kW.

Det svarer fint til, hvad konkurrenten Nissan Leaf kan mønstre, men udviklingen går også stærkt her. Både ladestandere og biler er på vej, der kan lade med op til 150 kW - og dermed fylde batteriet hurtigere op.

De danske priser på BMW i3 med det nye batteri kendes endnu ikke, men i Norge er prisen steget med cirka 20.000 danske kroner.

