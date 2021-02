Konkurrent sår tvivl om Tesla: Tror ikke de kan dette

Teslas årelange dominans inden for salg af elektriske biler vil ikke fortsætte, når de mere traditionelle bilmærker begynder at introducere flere og flere elbiler.

Sådan lyder spådommen fra Oliver Zipse, som er adm. direktør i BMW, ifølge mediet Automotive News Europe.

I 2020 solgte Tesla cirka 500.000 biler, hvilket var 36 procent flere end i 2019. Den høje vækst midt i en udfordrende corona-periode har sendt Tesla-aktierne i vejret, men ifølge Zipse vil væksten ikke kunne opretholdes på det niveau, når de etablerede bilproducenter sender flere elektriske tilbud på markedet.

- Det vil ikke være let for Tesla at fortsætte med den hastighed, fordi resten af branchen bevæger sig meget fremad, lød det ifølge mediet fra Oliver Zipse ved en teknologikonference under DLD All Stars for nyligt.

Glem alt du har før har set: Nu går Tesla helt amok

Vil vokse hurtigere

Det er sjældent, at direktørerne hos de store bilproducenter på den måde taler om andre mærker offentligt, så ifølge Automotive News Europe kan man af udmeldingen udlede, at de traditionelle bilfabrikker har fået mere tro på tilværelsen inden for elbiler, end det tidligere har været tilfældet.

I sidste måned oplyste Tesla, at de forventer at øge antallet af leverede biler til kunderne med over 50 procent hvert år i en periode over flere år, og at antallet vil vokse mere end det i 2021.

Volkswagen har planer om at fordoble salget af elbiler i 2021, og hvis det lykkes, kan den tyske bilgigant nå op i nærheden af de 750.000 elbiler, som Tesla forventer at sælge.

BMW lancerer sporty elbil