Kontrol afslørede bilister: - Sæt jer ind i reglerne

En række bilister skal betale en bøde eller en højere afgift, efter de blev standset i en kontrol, som Motorstyrelsen gennemførte ved Kolding Storcenter i samarbejde med politiet i sidste uge. Knap halvdelen havde ikke registreret deres køretøjer korrekt eller betalt de afgifter, som de burde.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge JydskeVestkysten havde 19 ud af 40 kontrollerede biler ikke styr på deres forhold.

Kontrollen afslørede blandt andet, at flere udenlandske bilister ikke havde sørget for at omregistrere deres bil, selv om de er bosiddende i Danmark.

En række bilister kan desuden se frem til en bøde for at have kørt i varebiler uden cvr.nr. og navn på siden.

- Vores oplevelse er, at danskerne generelt gerne vil følge reglerne på motorområdet og betale de korrekte afgifter. Der er dog tilfælde, hvor køretøjet ikke er registreret korrekt, eller der ikke er betalt de afgifter, som der burde. Derfor supplerer vi vores vejledning med målrettede kontroller – det er aktionen i Kolding et eksempel på, siger Jørgen Rasmussen, underdirektør i Motorstyrelsen.

- Sæt jer ind i reglerne

I pressemeddelelsen understreger Motorstyrelsen, at formålet med deres kontrol- og vejledningsindsatser er at hjælpe borgere og virksomheder med at få registreret deres køretøj korrekt og betalt den rigtige afgift.

- Det er vigtigt for os, at danskerne har den nødvendige viden, så de betaler korrekte afgifter. Derfor vil jeg gerne opfordre de danskere, der er i tvivl, til at sætte sig ind i reglerne eller ringe til os for at få vejledning, siger Jørgen Rasmussen.

