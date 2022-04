Koster elbilejere dyrt: Indfører nyt energitillæg

Er man kunde hos ladeoperatøren Clever, skal man indstille sig på, at det midlertidigt vil være dyrere at oplade sin elbil eller plug-in hybrid.

Clever indfører nemlig et midlertidigt energitillæg for de kunder, der har fast abonnement, og det nye tillæg træder i kraft 1. juni, og tillægget indføres på grund af de aktuelt høje priser på strøm.

Det oplyser Clever på sin hjemmeside.

Er man fast kunde hos Clever, vil man fremover skulle betale både sit almindelige abonnement samt det midlertidige energitillæg, hvis pris afhænger af, hvilken type af abonnement man har.

Er man Clever Mini-kunde, er tillægget på 50 kr. pr. måned, mens prisen er noget højere, hvis man er Clever Unlimited- eller Clever All-in-One-kunde. Her ligger prisen på tillægget nemlig på henholdsvis 345 kr. pr. måned og 445 kr. pr. måned for ejere af elbiler, mens plug-in hybrid-ejere slipper billigere med priser på 195 og 255 kr. pr. måned for de to produkter.

Det koster normalvis 799 kr. pr. måned at være All-in-One-kunde, som er det dyreste abonnement hos Clever, hvis man ejer en elbil.

'Historisk'

Forklaringen på, hvorfor Clever indfører det midlertidige energitillæg, skal findes i den 'historiske prisstigning', som Clever betegner den aktuelle stigning på indkøbsprisen på strøm.

Alene i marts er indkøbsprisen på strøm streget fra cirka 0,66 kr. pr. kilowatttime til 1,78 kr. pr. kilowatttime.

'Stigningerne sker i høj grad som følge af krigen i Ukraine,' lyder det fra energiselskabet, som understreger, at de er nødt til at gøre noget nu, fordi de indkøber mange millioner kilowatttimer strøm.

Clever oplyser, at tillægget vil falde bort, 'når elprisen forhåbentlig finder tilbage til sit normale leje'.

Indtil da vil selskabet genberegne prisen på tillægget hver fjerde måned.