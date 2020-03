Koster én million: Ny Defender vækker stor interesse

Det er en af de mest hypede bilmodeller, der kommer på markedet i år, og hypen afspejler sig også i interesse fra kunderne, oplyser Land Rover om den nye Defender-model.

Der er allerede nu udført 1,2 millioner online konfigurationer af den nye Land Rover Defender 110 på den internationale Land Rover website, hvor folk kan designe, hvordan de gerne vil have, at deres Defender potentielt skulle se ud. Antallet er det højeste antal konfigurationer nogensinde hos Land Rover.

Lanceringen har indtil videre været af den længere Defender 110, men nu åbnes der for bestilling af den kortere 90-version. Det oplyser Land Rover i en pressemeddelelse.

I Danmark vil de første eksemplarer af 110-versionen blive leveret til kunderne henover sommeren.

Trods et prisskilt på 974.000 kroner for den billigste version med 200 hk, er der allerede bestilt 15 styk i Danmark.

Blandt disse bestilte eksemplarer er også den dyreste og mest luksuriøse version - nemlig modellen til mere end 1,7 mio. kr.

90 er billigere

I den tidligere udgave af Land Rover Defender var især den korte 90'er udgave populær på gule plader, og nu bliver netop den version snart lanceret med forventet levering efter sommerferien. Her begynder priserne på 868.000 kroner for et eksemplar på hvide plader.

Vil man have den på gule plader, falder prisen til 611.000 kroner.

- Vi kan se, at der især er gulpladeversionerne, der er rift om. Det havde vi egentlig også forudset, så vi glæder os naturligvis til at se, hvad Defender 90 kan gøre på det danske marked, siger Søren Hyltoft, skandinavisk pressechef for Jaguar Land Rover i pressemeddelelsen.

Selv om en Defender især er kendt for sine evner offroad uden for byerne, så tyder noget på, at kunderne også har planer om at bruge deres Defender til andet.

I hvert fald vælger 35 procent af kunderne Urban-pakken, som er den ene af de fire mulige tilbehørspakker, modellen kan vælges i.

