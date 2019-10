Kræver en milliard til danske småveje: - To biler kan dårligt passere hinanden

Der bør oprettes en særlig pulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner. Sådan lyder et nyt forslag fra Landdistrikternes Fællesråd

Det står sløjt til med mange danske småveje på landet, og derfor skal der investeres massivt i at forbedre vejene.

Det mener i hvert fald Landdistrikternes Fællesråd, som med en såkaldt 'Småvejspulje' foreslår, at staten bruger en milliard kroner på at gøre småvejene i Danmark bedre.

Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

- Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende og utrygt vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden. Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten, siger Steffen Damsgaard, formand i Landdistrikternes Fællesråd, i pressemeddelelsen.

Mens statslige veje udgør 3.800 km, breder kommunevejene sig over 70.000 km. Af dem strækker ca. 40.000 sig gennem landzoner. Desværre bliver småvejene i landzonerne ifølge rådet ofte overset, når der skal prioriteres vejvedligeholdelse.

Selvom kommunerne har øget midlerne til vejvedligeholdelse de senere år, er der nemlig et efterslæb på vedligeholdelse af kommuneveje på knap fire mia. kr., viser en analyse fra SamKom.

- Kommunerne har simpelthen ikke økonomisk råderum til at sikre den nødvendige opgradering af vejnettet. Det er enormt problematisk, fordi en veludbygget infrastruktur forbinder land med by og dermed er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark nu og i fremtiden. Med en Småvejspulje kan vi sikre, at et mangelfuldt og utrygt vejnet ikke spænder ben for hverken bosætning eller erhvervsudvikling i de danske land- og yderområder, siger Steffen Damsgaard.

Vigtigt for familier

Ifølge rådet er et trygt og velfungerende vejnet afgørende for nutidens familie- og arbejdsliv. Børn skal kunne tage cyklen i skole eller til fodbold, ligesom forældrene skal have mulighed for at komme effektivt og hurtigt på arbejde.

Et bredt politisk flertal lægger op til investeringer i den danske infrastruktur. Og den politiske velvilje skal kunne mærkes i hele landet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

- Vi foreslår konkret, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere således, at de små veje uden for byerne opgraderes og udvides for én milliard kroner i alt, forklarer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

