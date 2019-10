Krigsveteran uden ben får første danske eksemplar af ny Toyota

For ti år siden vågnede Chris Breum fra Midtsjælland i en hospitalsseng uden sine underben. Under en udstationering i Afghanistan resulterede mødet med en vejsidebombe i, at begge hans underben blev revet af.

I dag står han på kunstige ben med nøglerne til den spritnye gule Toyota Supra, som han har købt.

Dermed er han også den første dansker, der har fået leveret nøglerne til den nye generation af kultbilen Supra. Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er helt surrealistisk. Og det bliver godt nok lidt vildt, det der med at stå op i morgen og kunne se, at den stadigvæk holder ude i garagen, og det ikke bare er en eller anden, jeg har lånt. Det er lidt sindssygt, siger 31-årige Chris Breum i pressemeddelelsen.

Se også: Her er historiens mest populære Lamborghini-model

Påkørslen af vejsidebomben i Afghanistan blev starten på et langt genoptræningsforløb tilbage til en ny tilværelse, hvor han måtte droppe sin drøm om en karriere i politiet. Til gengæld holdt Chris Breum stædigt fast i drengedrømmen om at eje sportsvognen Toyota Supra.

- Jeg har altid været fascineret af Supraen. Inden jeg tog til Afghanistan, havde jeg fundet ud af, hvordan markedet lå, og hvor mange penge jeg cirka ville få i perioden, hvor jeg var udsendt. Det var totalt drengerøvsagtigt. Jeg skulle have en bil for de penge, jeg tjente dernede, og det skulle være en Supra, fortæller Chris Breum.

Computerstyrede ben

I dag har han computerstyrede ben, og faktisk blev han som den første benamputerede i Danmark også godkendt af politiet til at køre uden nogen form for tilpasning af bilen. Derfor blev det realistisk for Chris Breum at virkeliggøre drømmen om en Supra, så han købte en Toyota Supra MK4 fra 1994.

Men da han læste, at Toyota efter 17 års pause ville introducere en helt ny generation Supra, var han ikke i tvivl om, at den skulle han have.

Antallet af Supraer til det europæiske marked er begrænset til 900 det første år, så Chris Breum var langt fra sikret en bil. Han sad klar ved computeren, da online-reservationen åbnede i december i fjor. Først flere måneder senere fik han svar via en telefonopringning.

Se også: Porsche overvejer at bygge flyvende bil

- Jeg fik at vide, at jeg var en af de få danskere, der fik mulighed for at købe den nye Supra. Så det var helt surrealistisk. Jeg skulle lige snakke med kammeraterne først, inden det sådan rigtigt gik op for mig, siger Chris Breum.

Chris Breum har netop fået leveret sin nye bil og kan dermed kalde sig den første danske ejer af den nye GR Supra.

- Det er helt specielt, og for ti år siden havde jeg aldrig gjort mig de tanker, at jeg skulle stå her i dag. Jeg har stadig både gode og dårlige dage, men sådan en dag som i dag er med til at minde mig om, at det bestemt ikke er så skidt, som jeg går og bilder mig selv ind nogle gange, siger han.

Se også: Se billederne: Disse vanvittige biler skal nu sælges på auktion