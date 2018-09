Kriminalitetsradar: Snart kan bilen fortælle, hvor det er sikrest at parkere

Mercedes-Benz arbejder på ny software, der kan analysere graden af kriminalitet i et område

Mange eksklusive Mercedeser har gennem tiden måttet give afkald på deres skinnende stjerne i fronten, fordi de var parkeret det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Det skyldes ikke mindst, at det hidtil ofte har været svært at vurdere, hvor hærværksmændene huserede - men det vil Mercedes nu lave om på med ny software.

Softwaren, der til at begynde med vil virke i USA, kan ifølge mediet Drive trække kriminalitetsstatistik fra eksempelvis lokale døgnrapporter og bruge dataene til at analysere, hvor det er sikrest at parkere i det område, man er på vej til.

- Vi kan vælge en parkeringsplads og analysere, hvor meget kriminalitet, der har fundet sted i det område i løbet af de seneste uger, siger Markus Ehmann, der er softwareudvikler hos Mercedes-Benz, til det australske medie.

Grønne, gule og røde områder

Softwaren vil blive en integreret del af navigationsanlægget i Mercedes' nye infotainmentsystem, MBUX, og her vil man derfor opleve, at kortet inddeles i røde, gule og grønne områder, når man søger efter en parkeringsplads.

I de grønne områder er det sikkert at parkere, i de gule er det ok, mens det helt frarådes at parkere i de røde.

Informationerne fra døgnrapporten er dog ikke det eneste, som systemet vil bruge til at hjælpe Mercedes-føreren hen til den rigtige parkeringsplads. Det avancerede regnestykke vil også tage højde for, hvor mange frie parkeringspladser, der er i området.

Dertil kommer, at føreren vil få prisen for at parkere samt gåafstanden til den endelige destination oplyst, inden man kører hjemmefra.

Afhængig af ydre faktorer

Softwaren er stadig i udviklingsfasen og vil ifølge Drive højst sandsynligt blive lanceret i nogle meget afgrænsede områder til at begynde med.

En af de helt store udfordringer for systemet er, om det kan få adgang til tilstrækkelige mængder information i de offentlige registre, og at disse informationer løbende bliver opdateret.

Det er ikke eksempelvis ikke nok med en årlig eller kvartalsvis opdatering af eksempelvis det kommunale register, hvis det skal virke efter hensigten.

