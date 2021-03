Kriseramt Bond-mærke opgraderer

Aston Martin har planer om at bygge næsten dobbelt så mange biler i det nye år som i 2020

Det hæderkronede britiske sportsvognsmærke Aston Martin har haft et par hårde år. Virksomheden har kæmpet med store underskud på grund af svigtende salg.

Således fyrede Aston Martin i fjor 500 medarbejdere, efter 2019 bød på et underskud før skat på 104,3 millioner pund, svarende til cirka 914 millioner kroner.

Men briterne tror på bedre tider, og selvom 2020 heller ikke blev noget særlig succesfuldt år, så forventer Aston Martin at kunne sælge omkring 6000 biler i år, hvilket næsten er en fordobling i forhold til de 3394 biler, som Aston Martin solgte i 2020.

Det skriver Automotive News Europe.

Kør Aston Martin i stuen: Koster én halv million

SUV sælger

For nyligt har Aston Martin lanceret SUV'en DBX, og det er særligt den, der skal drive salget. Således var det også den model, der ifølge mediet især sørgede for, at Aston Martin i seneste kvartal både i forhold til omsætning og indtjening overgik forventningerne.

Bilproducenten er midt i en større omstruktureringsplan, som blev sat i værk, efter den canadiske milliardær Lawrence Stroll købte en stor aktieandel i firmaet.

Den 61-årige pengemand har skudt penge i bilfirmaet og skabt tætte bånd til Mercedes-Benz. I forvejen kører flere Aston Martin-modeller med Mercedes-Benz-motorer, og i slutningen af 2020 offentliggjorde de to parter, at de har styrket deres samarbejde med det formål at reducere Aston Martins udgifter og sammen udvikle fremtidige motorer til Aston Martin-modeller.

Formel 1-stjerne sælger ud af samlingen: Se de unikke biler her