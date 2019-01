Kulret med Sverige: Kina køber sig ind i endnu et bilmærke

Svenske bilproducenter har tilsyneladende en høj stjerne hos kinesiske pengemænd.

Volvo har længe været ejet af Geely, NEVS overtog konkursboet fra Saab for år tilbage, og nu er turen så kommet til den lille producent af supersportsvogne fra Ängelholm i Skåne: Koenigsegg.

Fabrikken har takket ja til et kinesisk indskud på intet mindre end 1,1 mia. kroner, og igen er det NEVS, der er på spil. Med indskuddet får NEVS 20 procent ejerskab over Koenigsegg, men den kinesiske satsning stopper ikke her.

NEVS skyder nemlig samtidig knap 1 mia. kroner i et joint-venture med den svenske bilfabrik, hvor den kinesiske producent vil eje 65 procent.

Udvider til Trollhättan

Koenigsegg har bygget eksklusive sportsvogne i begrænset antal siden 1994. Bilerne har længe været blandt de både hurtigste og dyreste i verden med priser, der nemt kan ligge på den anden side af 15 mio. kroner - før afgifter.

Ikke desto mindre har bilfabrikken succes med superbilerne. I 2017 satte Koenigsegg Agera RS verdensrekord med en tophastighed på 447 km/t., og samme år blev de 80 eksemplarer af Regera-modellen, som producenten planlagde at bygge, alle udsolgt.

Nu vil producenten være større, og det skal den kinesiske kapital hjælpe med. NEVS er ved at sætte gang i en elbilproduktion i Kina og råder over Saabs gamle fabrik i Trollhättan, og her får Koenigsegg fremover lov til at bygge biler.

Sportsvogne i tusindvis

Går alt efter planen, skal der i Trollhättan bygges flere og billigere svenske sportsvogne end producenten tidligere har haft mulighed for, fortæller direktør i NEVS, Kai Johan Jiang.

- I år 2020 skal vi have produktion i både Ängelholm og Trollhättan. Vi skal fremstille tusindvis af Koenigsegg-biler. De skal beholde Koenigseggs kvalitet, men vil blive billigere end i dag, siger han til Affärsvärlden og tilføjer:

- Nu skal to små virksomheder forandre verdensmarkedet. Vi bliver nummer et i verden på elbiler og ekstremt fine sportsvogne.

Koenigsegg skriver i en pressemeddelelse, at målet med samarbejdet er at skabe nye produkter og 'indtage nye markedssegmenter'.

Hvad den svenske bilfabrik præcis mener med det, melder historien dog endnu ikke noget om.

