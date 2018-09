Kultbilens længe ventede arving skuffer i sikkerhedstest

Automatisk nødbremse, vejbaneassistent og evnen til at beskytte såvel passagerer som bløde trafikanter.

Kravene er tårnhøje til moderne biler i den store Euro NCAP-sikkerhedstest, hvis de vil smykke sig med fem ud af fem mulige stjerner. Men systemerne skal ikke bare være med ombord, de skal også være af høj kvalitet. Det viser efterårets første NCAP-test af fire nye biler, hvor blandt andet Suzukis nye offroader, Jimny, er blevet sat på prøve.

Den lille bil, som blandt entusiaster har været længe ventet, er nemlig udstyret med næsten alle de rigtige sikkerhedssystemer som standard. De virker bare tilsyneladende ikke godt nok.

Nødbremsen overbeviser ikke

Suzuki Jimny skal løfte arven efter en af 90'ernes helt store kultbiler af samme navn, som opnåede stor status på grund af sit design og imponerende evner i terrænet. Men selv om opmærksomheden er stor omkring den nye model, så har den kun fået tre stjerner i Euro NCAP-testen.

FDM skriver i en pressemeddelelse, at Jimnys nødbremse kun virker i dagslys, og at den under testen var ude af stand til at bremse 'på overbevisende vis' for cyklister.

Bilen klarede sig heller ikke så godt i kollisionstesten, hvor førerens airbag pustede sig for lidt op til at bremse testdukkens hoved fra at ramme rattet.

- Suzuki skal have ros for at have gjort sikkerhedssystemerne i Jimny til standard og ikke noget, der skal tilvælges. Men at kvaliteten ikke er bedre, og at den generelle sikkerhed er så ringe, viser, at Suzuki ikke har arbejdet seriøst med sikkerheden, siger FDM's repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer:

- Det bør Suzuki kunne gøre bedre, og de bør derfor arbejde på at gøre bilerne mere sikre, inden modellen kommer til Danmark næste forår.

Fire stjerner blev det til for Ford Tourneo Connect. Foto: Euro NCAP/FDM

Cyklist-test trækker ned

Heller ikke familiebilen Ford Tourneo Connect opnår de magiske fem stjerner. Her er det især bilens evne til at beskytte trafikanter, der trækker ned til en samlet bedømmelse på fire stjerner.

Kofangeren opnåede godtnok det optimale antal point, og den automatiske nødbremse kunne også fint håndtere krydsende fodgængere under NCAP-testen. I mørke og med krydsende cyklister havde systemet det til gengæld svært, og Tourneo Connect må derfor nøjes med 31,2 ud af 48 mulige point i kategorien 'Følsomme trafikanter'.

- AEB-systemet kan registrere sårbare trafikanter som fodgængere og cyklister. Systemet fungerede tilstrækkeligt i tests med en fodgænger, mens evnerne blev vurderet marginale i de mere udfordrende tests med en simuleret cyklist, skriver Euro NCAP i sin rapport.

Audi og VW klarer test til UG

De to sidste biler i Euro NCAP-testen var luksusbilerne Audi A6 og VW Touareg, der begge scorede fem ud af fem stjerner. Bilerne er udstyret med alle tænkelige sikkerhedssystemer, og her virkede de tilsyneladende også upåklageligt under test.

- Der er ikke mange fingre at sætte på sikkerheden på Audi A6 og VW Touareg. Det skulle da lige være den høje vægt, der gør, at især VW Touareg får nogle knubs, når den testes mod sin egen vægt, siger Søren W. Rasmussen i FDM's pressemeddelelse.

Det gode resultat vil ifølge FDM betyde, at de to biler får et sikkerhedsfradrag på det danske marked.

