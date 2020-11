Kun få eksisterer: Unik filmbil er til salg i Danmark

Er du vild med biler og film, har du formentlig set Nicolas Cage i hovedrollen i 'Gone in 60 seconds'. Hvis ikke bør du se den, for her er oktan for alle pengene.

Bilens automobile hovedrolle 'spilles' af en Ford Mustang Shelby GT500, kaldet 'Eleanor'.

Og nu kan du få fingrene i en helt unik GT500 'Eleanor'. Lige præcis denne Eleanor, som du ser på billederne her, er nemlig bygget af Cinema Vehicle Services, som var firmaet, der byggede de originale filmbiler til 'Gone in 60 Seconds'.

Til selve filmen blev der bygget 11 eksemplarer af Eleanor, men da optagelserne var afsluttet, gav instruktøren Cinema Vehicle Services tilladelse til at bygge en håndfuld ekstra biler, som skulle sælges til 'gode venner af produktionen'.

Lige præcis denne bil, som nu er til salg i Danmark, blev bygget og solgt til direktøren for firmaet NOS, som er specialister i lattergas-systemer til biler.

Her er 550 hk til rådighed for højrefoden. Foto: PR

Købt af dansker

Egentlig var det meningen, at direktøren skulle beholde bilen selv, men af ukendt årsag kom bilen på auktion i USA i 2006.

Her stod en dansker klar med højeste bud, og herefter importerede danskeren 'Eleanor'-bilen til Danmark, hvorefter vedkommende har kørt cirka 13.000 kilometer i den.

Nu kan du leve din indre Nicolas Cage ud bag rattet af Eleanor. Foto: PR

Selveste hr. Shelby har signeret bilen. Foto: PR

Nu er Eleanor så til salg hos forhandleren Blue Cars i Århus, hvor prisen ikke er offentliggjort, men forhandleren fortæller til Bilbasen Blog, at man skal smide 'over tre millioner kroner' for at blive den nye ejer af den specielle filmbil. Prisen er med afgift.

Til gengæld for de mange penge får man en Ford Mustang med en unik historie og en V8-motor pumpet op til 550 hk.

