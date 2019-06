Kun i USA: Få en bibel, et flag og et haglgevær med til din pickup

En amerikansk bilforhandler har taget af utraditionelle midler i brug for at få solgt flere biler i Alabama

Få ting giver associationer til USA som en pickup, der er for bred og høj til rigtigt at passe ind på vores danske veje. Det skulle da lige være en pickup, der har en bibel, et amerikansk flag og et haglgevær liggende bagi.

Netop denne ultra-amerikanske pakke tilbyder en bilforhandler fra Chatom, Alabama, hvis man køber en ny pickup hos ham.

Kampagnen er døbt God, Guns and Freedom (Gud, Våben og Frihed) og er ifølge mediet USA Today blevet lanceret i anledning af den nærtforestående uafhængighedsdag, 4. juli.

Bilforhandleren, Koby Palmer, præsenterede tilbuddet i en video på Chatom Fords Facebook-side fredag i sidste uge. Den er siden taget ned, men ifølge USA Today havde 14.000 allerede set den tirsdag.

- Jeg tror, den gik viralt, som de unge ville sige, siger Koby Palmer til mediet.

Et tilbud til lokalbefolkningen

Nyheden om det specielle tilbud har også bredt sig til flere amerikanske nyhedsmedier, og allerede efter tre arbejdsdage kunne forhandleren mærke opmærksomheden på bundlinjen.

Fem biler var blevet solgt, hvilket ifølge Koby Palmer var lig med en blomstrende forretning i en lille by som Chatom.

Koby Palmer mener selv, at en del af begrundelsen for succesen er, at det ærkeamerikanske tilbud passer godt de potentielle købere i lokalområdet.

- Vi bor i en lille by med 1200 indbyggere. Det er et meget lille landdistrikt. Indbyggerne her står fast på deres religiøse overbevisning og deres stolthed over USA, og så elsker de at gå på jagt, siger forhandleren til USA Today.

Man må godt være uenig

Det er dog ikke ensbetydende med, at man absolut skal tage imod hele pakken, hvis man køber bil hos Chatom Ford. Koby Palmer siger til USA Today, at han respekterer, hvis man er uenig med ham i, at kampagnen er en god idé.

- Det her er bare tænkt som en støtte til vores lokalsamfund, siger han til mediet.

Torsdag har bilforhandleren dog lagt en ny video op på sin Facebook-side, hvor han præsenterer en lettere modereret udgave af kampagnen kaldet God, Glory and Freedom.

Her er gavekortet til et skydevåben erstattet med et gavekort, som man kan bruge 'lige hvor man vil, til lige hvad man vil', som forhandleren udtrykker det, inden han tilføjer:

- Det er din ret.

