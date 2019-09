Kun to i verden: Sjælden Porche på auktion i Danmark

Der findes kun to Porscher af denne slags i verden

En meget sjælden Porsche kommer nu på dansk aktion, fordi en bilforhandler tog imod et risikabelt tilbud fra en amerikansk rigmand.

Rigmanden havde efterladt to haller fyldt med biler, og de kunne blive Kenneth Falke Theils, direktør i Falke Biler, hvis han var villig til at give et bud. Dog ubeset.

Se også: Ikonisk Porsche er tilbage: Så vild er turboen

Fristelsen blev så stor, at han ikke kunne gøre andet end at slå til. Og han blev ret godt tilfreds med sit valg.

For inde i hallerne fandt han 59 velholdte og unikke specialbiler, hvor 41 af dem nu sælges på auktion.

Mærkerne spænder bredt fra Cadillac, Mustang, Porsche, Ferrari, VW Bobler, Buick, Chevrolet, Mercedes og Ford. Det skriver Campen Auktioner i en pressemeddelelse.

Se også: Antik bil til 60 mio. fundet på skrotplads

En sjælden højdespringer

Auktionens højdespringer er en Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003, der kun er bygget i tre eksemplarer, og som der i dag kun eksisterer to tilbage af i verden.

Se også: Unikt dansk ladefund: Denne Mercedes blev gemt for nazisterne

Indtil videre er der budt 750.000 kroner på Porschen via forhåndsbud.

Særligt fra auktionen kan også fremhæves en Honda S2000 VS Cabriolet, en Ford Mustang Fastback, en Oldsmobile Rocket, en Porsche Speedster Replica samt en Chevrolet Corvette Cabriolet Roadster.

Se også: Rustbunke var forsvundet i 50 år: Nu kan den blive solgt for millioner

Campen Auktioner og Falke Biler afholder auktionen 6. oktober i Randers. Hvis man ikke kan vente med at se bilerne til auktionsdagen, kan man komme til eftersyn hos Falke Biler.