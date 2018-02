Kvinde kørte 80 kilometers vanvidskørsel med 200 km/t: - Jeg havde det sjovt

Fem patruljevogne måtte onsdag aften jagte en 36-årig kvinde i en hvid Jaguar XF fra Venedig til Vicenza i Norditalien - hele 80 kilometer derfra.

Ifølge den lokale avis Corriere Del Veneto nægtede kvinden at stoppe, mens hun kørte på grænsen til 200 km/t langs A4 motorvejen.

I stedet lavede hun ifølge politiet en række risikable overhalinger og manøvre for at slippe fra sine forfølgere. Hun ødelagde blandt andet afspærringen i midten af vejen ved et betalingsanlæg, lavede en u-vending, mens hun bakkede og kørte til sidst ind i en patruljevogn under sin flugt.

Betjent såret i sammenstød

Kort forinden havde politiet ellers fået Jaguaren presset op mod autoværnet. Men kvinden nægtede angiveligt stadig at stoppe sin flugt og fik på en eller anden måde bilen fri - blot for at kollidere med patruljevognen og såre en betjent, der måtte køres på hospitalet.

- Jeg havde det sjovt, sagde hun ifølge avisen "med en drillende grimasse", da politiet anholdt hende.

Kvinden nægtede herefter at lade sig teste for alkohol og stoffer og fik derfor inddraget sit kørekort. Den hvide Jaguar blev også konfiskeret i tre måneder, selv om den ifølge Corriere Del Veneto ikke tilhører kvinden.

Både kvinden og bilen stammer fra Bulgarien.

Hun er nu sigtet for talrige overtrædelser af færdselsloven og kan se frem til en bøde på 20.000 euro, svarende til lidt under 150.000 kroner.

