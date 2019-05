Kvinde meldte bil stjålet: Havde i virkeligheden glemt håndbremsen

Da en tysk kvinde søndag havde holdt pause på Bjøvlund rasteplads tæt ved Holsted, så hun til sin store overraskelse, at hendes bil var væk, da hun ville køre videre.

Kvinden skyndte sig at ringe til politiet og meldte bilen stjålet. Men da politiet kom til stedet, kunne de konstatere, at årsagen til den forsvundne bil var en lidt anden.

Se også: Sådan brød chauffør sin hviletid med 532 procent

Det fortæller Sydjyllands Politi i et tweet.

- Kvinden havde nøglen i lommen, så lidt en gåde, hvad der var sket, skriver politiet i tweetet, som du kan se herunder.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Tysk kvinde meldte sin bil stjålet på Bjøvlund rasteplads. Politi afsted for at lede efter bilen. Kvinden havde nøglen i lommen, så lidt en gåde hvad der var sket. Efter lidt tid blev bilen dog fundet mellem træer på stedet. Husk Håndbremsen. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. maj 2019

For da politiet og kvinden fandt bilen mellem nogle træer på rastepladsen, kunne de konstatere, hvad der var sket.

- Husk håndbremsen, lyder det tørt fra politiet i tweetet om årsagen til, at bilen ikke længere holdt, hvor hun havde parkeret den.

Sket før

En simpel forglemmelse viste sig at være årsagen til, at kvindens bil var forsvundet fra rastepladsen, og faktisk er det ikke første gang, at Sydjyllands Politi kan berette om en glemt håndbremse som årsag til en besynderlig hændelse.

Se også: Stor stigning i biler på de danske motorveje

Tidligere på måneden var en førerløs bil blev set trille ind i en parkeret bil på en gade i Haderslev. Her havde ejeren også glemt at trække håndbremsen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Førerløs bil set trille ind i en parkeret bil på Præstegade i Haderslev.... ejeren havde glemt at trække håndbremsen. Og til alle med fordomme - der er naturligvis tale om en mand/Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 5. maj 2019

- Og til alle med fordomme - der er naturligvis tale om en mand, skriver politiet i det tweet.