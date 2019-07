Kvinde ramt af førerløs bus

De ruller allerede i Göteborg, er netop indsat i Oslo og er også på vej til Aalborg og Københavns Nordhavn.

Test af selvkørende busser breder sig i Europa, men i Wien er arbejdet nu blevet sat på standby af en ulykke. Torsdag i sidste uge ramte en selvkørende bus af samme type dem, der skal køre i Danmark, en 30-årig kvindelig cyklist.

Ulykken fandt sted ved metrostationen Seestadt i udkanten af Wien, hvor to selvkørende busser er blevet testet siden juni. Det er endnu uklart, præcis hvordan ulykken fandt sted, og de østrigske myndigheder har derfor valgt at stoppe alle test af selvkørende busser indtil videre.

Det skriver østrigske Kurier.

Slap med hudafskrabninger

Øjenvidner har ifølge mediet forklaret, at cyklisten så ud til at køre med hovedtelefoner og kigge på sin mobiltelefon, da hun ramte ind i siden på bussen. Ved sammenstødet kørte bussen dog bare 12 km/t., og den kvindelige cyklist slap derfra fra hændelsen med hudafskrabninger.

Det hindrer imidlertid ikke trafikselskabet bag den selvkørende bus, Wiener Linien, fra at undersøge, hvordan bussen - og ikke mindst operatøren, der altid kører med i bussen for en sikkerheds skyld - reagerede ved sammenstødet.

Derfor har man ifølge Kurier sendt data fra bussens computer til producenten Navya, der nu skal analysere, hvorfor man ikke formåede at afværge ulykken.

- Vi forventer resultater og forslag til forbedringer så hurtigt som muligt, så lignende hændelser ikke sker igen, siger en talsperson fra Wiener Linien ifølge Kurier.

Kender hver en meter

Trafikselskabet vil dog ikke sætte en tidsramme på opklaringsarbejdet, og derfor står busserne i øjeblikket stille på ubestemt tid. Det var oprindeligt meningen, at busserne, der har plads til 10 passagerer hver, skulle testes ved Seestadt metrostationen i Wien frem til 2020.

Kurier skriver, at testruten her strækker sig over to kilometer med i alt 10 stoppesteder. En rute, som det angiveligt har taget bussernes computere og sensorer et år at kortlægge.

Hvis projektet trods den nylige modvind ender med at blive en succes, planlægger Wiener Linien at indsætte flere selvkørende busser i Østrigs hovedstad.

