Kvindeparkering: Skal beskytte mod 'overfald af seksuel karakter'

Ligeløn, flere kvinder i bestyrelserne og øget barselsorlov til fædre. I en tid, hvor forskelsbehandling mellem kønnene bliver mere og mere ildeset, burde al snak om særlige p-pladser til kvinder muligvis være en politisk dødssejler.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad kvinderne har adgang til i Tyskland. Her har en særlig lov fra 2006 gjort det muligt at reservere båse på offentlige og privatejede parkeringspladser til biler, der er ført af kvinder. Og det er en mulighed, som man har valgt at gøre brug af mange steder i Tyskland.

Begrundelsen ligger dog meget langt fra de mange fordomme og vittigheder, der gennem tiden er blevet formuleret om kvinders evner bag et rat. De reserverede pladser skal således hverken være større eller nemmere at parkere på. Nej, ifølge bilbloggen på Bilbasen.dk, der har undersøgt sagen nærmere, handler det i stedet om tryghed.

- Det er fastslået, at en forskelsbehandling baseret på køn er tilladt, forudsat at en rimelig begrundelse gør sig gældende. I forhold til kvindernes parkeringspladser er begrundelsen, at kvinder er mere udsatte for overfald af seksuel karakter end mænd, skriver en presseansvarlig for overborgmesteren i byen Magdeburg til Bilbasens blog.

Ingen retningslinjer

I Magdeburg har myndighederne anlagt en parkeringsplads, hvor 20 pladser er forbeholdt kvinder. Lignende kvindeparkering findes angiveligt også på andre privatejede pladser i byen.

Ifølge Bilbasens blog er de reserverede pladser typisk placeret tæt på udgange og under lys, hvis der er tale om kælderparkering eller p-huse.

Selv om lovgivningen gør det muligt for både private og offentlige myndigheder at reservere parkeringspladser til kvinder, er der ikke nogen nationale retningslinjer, som pladsen skal leve op til for at være en 'frauenparkplatz'.

Bilbasen skriver, at man derfor heller ikke kan få en bøde, hvis man som mand snupper en særlig kvindeplads i et offentligt parkeringshus. Det kan man til gengæld godt, hvis det er privatejet, da selskaberne gerne må håndhæve deres egne regler med eksempelvis bødestraf.

Jurist: Det er muligt i Danmark

Bilsidens blog har i en opfølgende artikel spurgt Kirsten Precht, specialkonsulent og jurist hos Institut for Menneskerettigheder, om lignende parkeringspladser vil kunne finde vej til Danmark.

- Reglerne siger, at man gerne må tilgodese og eventuelt beskytte det ene køn, hvis der eksempelvis er særlige hensyn, som gør sig gældende og man vælger rimelige ordninger at varetage dette hensyn med. Det kan være hensyn til kvinders frygt for at færdes på bestemte områder – såsom en mørk parkeringsplads. Sådan et hensyn åbner lovgivningen for, siger Kirsten Precht til Bilbasen.dk.

- Det er ikke noget, man skal, men man kan. Men man skal være forsigtig, og reglerne er ikke tydelige.

Kirsten Precht mener dog ikke umiddelbart, at særlige kvindepladser er noget, danske kvinder efterspørger på samme måde som i Tyskland.

