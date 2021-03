Lad dig overvåge i bilen og spar penge på forsikringen

En bilforsikring bør tage udgangspunkt i, hvordan du kører, når du færdes i din bil, frem for hvem du er, og hvor gammel din dåbsattest er.

Det mener folkene bag forsikringsselskabet Undo, som har lanceret et anderledes forsikringskoncept end det, som bilejere hidtil har været vant til.

Med konceptet installerer man som bilejer en app på sin telefon, og efter nogle ugers prøvekørsel, hvor der bliver holdt øje med din adfærd i trafikken, får du en pris på forsikringen baseret på din specifikke kørsel.

- Realiteten er, at mange betaler for det mindretal, der kører dårligt, ikke overholder fartgrænser og som konsekvens har flere skader. Det synes vi ikke er retfærdigt, og derfor tilbyder vi nu et produkt, der passer til den enkelte og deres kørsel, siger Sophie Bohr Grønbæk, som er direktør i Undo, i en pressemeddelelse.

Her koster fartulykker flest liv

Sådan fungerer det

Konkret fungerer konceptet sådan, at når man har downloadet selskabets app, skal man igennem mellem to og fire ugers prøvekørsel. I den periode holder appen øje med bilistens adfærd ud fra fem forskellige parametre. Således bliver man målt på, hvor hurtigt man kører, hvordan man kører i sving, opbremsninger, fokuseret kørsel og acceleration.

Jo bedre systemet vurderer ens kørsel til at være ud fra de parametre, jo tættere kommer man på en score på 100, som er den maksimale score.

Prisen på ens forsikring opdateres som hos andre forsikringsselskaber en gang om året, men først når man har været igennem en ny testperiode.

'For det kan jo være man er blevet en bedre bilist siden sidste år,' lyder det fra Undo.