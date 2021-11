Lad elbilen med en kuffert

Hvis man ikke lige har mulighed for at slutte sin elbil til en ladestander, kan det være praktisk at kunne lade bilen op på anden vis.

Det kan for eksempel ske med et nyt produkt fra det London-baserede firma Zipcharge. De har nemlig udviklet en transportabel lader til elbiler.

Laderen gemmer sig i en lille trillende kuffert, og med kufferten kan man tage 4 til 8 kilowattimer strøm med sig. Slutter man den til en elbil, skal Zipcharge Go, som produktet hedder, bruge mellem 30 og 60 minutter på at 'laste' strømmen over på bilen.

Producenten lover, at man med Zipcharge Go kan lade mellem cirka 32 og 64 kilometer rækkevidde på elbilens batteri, alt efter model og øvrige forhold. Her skal det dog understreges, at det er under optimale forhold, og at det forudsætter en elbil med meget lavt forbrug.

Kufferten vejer 25 kg. Foto: PR

Oplagt til hoteller

Selve kufferten kan lades op med et almindeligt strømudtag på hjemmeadressen, og da den vejer 25 kg, er det muligt at tage den med i bilen, så man har den som en slags nødlager af strøm.

Om danske myndigheder også synes, at det er en god idé at lade et produkt som Zipcharge Go op ved et almindeligt strømudtag, er uvist.

Hos Zipcharge understreger de, at det ikke udelukkende er et produkt tiltænkt private forbrugere. Den er nemlig i ligeså høj grad udviklet til, at eksempelvis hoteller eller arbejdspladser har et fuldt opladet eksemplar stående klar, som kunder eller medarbejdere kan bruge til at oplade deres bil.

Opladningen fra Zipcharge Go kan styres via en app, så man kan følge med i, hvor meget ekstra rækkevidde den har bidraget med.