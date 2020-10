Længe ventet: Nu bygger Volvo denne bil

Svenske Volvo har taget hul på produktionen af elbilen XC40 Recharge, som er den første elbil ud af en lang række elbiler, som Volvo vil bygge, og som skal være med til at reducere mærkets CO2-udledning pr. bil med 40 procent i 2025.

I 2025 forventer Volvo, at 50 procent af deres globale bilsalg udgøres af elbiler, mens resten er hybridbiler.

Det er med andre ord en vigtig bil, som Volvo nu er gået i gang med at producere. Volvo oplyser, at alle biler, som er planlagt til at skulle bygges i år, allerede er solgt, og at de første vil blive leveret til europæiske kunder i slutningen af oktober.

- I dag er en monumental begivenhed for Volvo Cars og for alle ansatte her i Ghent, siger Javier Varela, som er chef for industrielle operationer og kvalitet i Volvo, om den fabrik i Ghent, hvor bilerne skal bygges.

- Mens vi fortsætter med at elektrificere vores modelprogram, er Ghent-fabrikken banebrydende for vores globale produktionsnetværk, siger han.

Volvo sætter ny for alvor skub i produktionen af elbiler med den nye elektriske XC40. Foto: Volvo

Elektrisk SUV

Den nye elbil XC40 Recharge er baseret på den almindelige SUV XC40. Elbilen yder 408 hk og har en officiel rækkevidde på 'over 400 kilometer'.

Når der skal strøm på igen, kan batteriet lades op til 80 procent på cirka 40 minutter på en lynlader.

Volvo er som bekendt meget optagede af bilsikkerhed, og derfor har ingeniørerne sørget for at forstærke og redesigne strukturen i bilens front for at kompensere for, at der ikke længere sidder en motor til at absorbere nogle af 'tæskene' ved et uheld.

Endnu er der ikke danske priser på Volvo XC40 Recharge. I Danmark vil ordrebøgerne åbne i andet halvår af 2021.

