Læser du med, Løkke? Her kører næsten hver anden nye bil nu på el

I denne uge kommer regeringen med sit nye klimaudspil, og én ting står allerede fast - udspillet kommer til at indeholde et forslag om at sætte en stopper for salg af nye benzin- og dieselbiler fra og med 2030.

Til den tid vil mere end én million biler - det vil sige omkring hver tredje - på de danske veje være elbiler eller opladningshybridbiler, forklarede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under sin åbningstale i Folketinget sidste uge.

I 2018 er der foreløbig solgt 3200 biler af denne type i Danmark. Det svarer til mindre end to procent af det samlede danske bilsalg.

Til sammenligning har Norge netop slået verdensrekord i elbilsalg, skriver bil24.no. I september 2018 stod elbiler for 45,3 procent af det samlede salg af nye biler i Norge, hvilket er en markant forbedring i forhold til samme måned året før, hvor elbiler ’kun’ noterede sig for 29 procent af det samlede norske bilsalg.

- Bilmarkedet var noget helt særligt i september. Der blev sat ny norgesrekord og ny verdensrekord i salg af elbiler, siger Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), til bil24.no.

Ingen kvaler, staten betaler

Ifølge Øyvind Solberg Thorsen skal forklaringen på det rekordstore salg af elbiler i september findes i overgangen til WLTP-målemetoden, der er mere striks end dens forgænger.

- Den nye målemetode betyder højere forbrug og CO 2 -udslip og medfører derfor, at afgifterne stiger på de fleste personbiler med forbrændingsmotor, inklusiv genopladelige hybridbiler, siger han.

Det er langt fra første gang, at nordmændene sætter verdensrekord i salg af elbiler.

Norge er i særklasse det land, hvor der bliver solgt fleste grønne biler pr. indbygger. Som ejer af en grøn bil i Norge har man en række privilegier. For eksempel kan man frit køre gennem de dyre afgiftsbomme i byerne, man må køre i busbaner, og mange steder må man også parkere gratis. Læg dertil, at elbiler frem mod 2020 er fritaget for moms, og at man kan lade dem op på statens regning.

Også andre europæiske lande er langt foran Danmark i omstillingen væk fra fossilbiler, eksempelvis Holland, Østrig, Portugal, Frankrig og Sverige, der ifølge TV2 udgør top 5 i EU-regi, når man sammenligner andelen af nyregistrerede elbiler i første halvår af 2018.

Her indtager Danmark en placering som nr. 14 ud af 25 lande, lige efter Rumænien, men dog foran lande som Letland og Slovakiet.

Nordmænd vil køre Tesla

Det er især Tesla, der driver det norske salg af elbiler lige nu. Den amerikanske elbilsfabrikant noterede sig for 2016 indregistrerede biler i løbet af september. Med et samlet salg på 4810 såkaldte nuludslipsbiler for måneden svarer det til, at næsten to ud af fem af bilerne havde et Tesla-logo på rattet.

Den mest solgte model var Tesla Model X med 1234 biler. Herefter fulgte Nissan Leaf med 1071 biler, mens Tesla Model S med 782 solgte biler kom ind på en tredjeplads.

Salget af opladningshybridbiler stod i september for 26,2 procent af det samlede norske salg, hvilket er et fald i forhold til samme måned sidste år, hvor det stod for 31,4 procent.

