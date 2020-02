Lamborghini-ejer sagsøger forhandler: 'Min bil bliver gul'

En canadisk mand fra byen Montreal og hans søn sagsøger en forhandler af luksusbiler for over 416.000 canadiske dollars, svarende til over 2,1 millioner kroner.

Hvorfor? Fordi de to mænd påstår, at den hvide Lamborghini Huracán Spyder, som forhandleren solgte dem, begyndte at blive gul, så snart de forlod forhandleren.

Det skriver CTV News Montreal.

Ifølge det civile søgsmål i Quebecs højesteret købte Calogero Caruso, som faren hedder, en Lamborghini Huracán Spyder fra 2017 til sin søn, Gasparino Caruso, fra Lamborghini Montreal-forhandleren i juli 2017.

Bilen kostede 350.000 canadiske dollars plus moms.

I sagen hævdes det, at Calogero Caruso endde havde pantsat sit hus for at få råd til at købe Lamborghinien til sin søn, fordi det var 'sønnens drøm at eje sådan en luksusbil'.

'I stedet har det været et total mareridt,' hævder sagsøgerne i sagen. Endnu er ingen af påstandene blevet prøvet for retten.

Blev gul

I søgsmålet påstår far og søn, at problemet begyndte få dage efter, at de var kommet hjem med bilen, hvor de bemærkede, at den begyndte at blive gul.

Faren påstår, at direktøren hos bilforhandleren, John Scotti, fortalte, at bilen bestemt var hvid, men at den kunne se gul ud i solen.

De lod tvivlen komme ham til gode, men selv når de parkerede bilen indendørs, syntes de stadig, at den blev gul.

Sagen har stået på i måneder, og forhandleren har angiveligt tilbudt Caruso at få omlakeret bilen, men det har han takket nej til, fordi det ifølge ham vil forringe bilens værdi.

Tilbage i august 2018 returnerede Caruso bilen til forhandleren. men er fortsat med at betale på lånet, samt forsikrings- og registreringsomkostninger - mens forhandleren har nægtet at tilbagebetale købsprisen.

Situationen er ifølge sagsøgerne 'direkte uacceptabel', og de understreger, at de ikke længere vil have den pågældende Lamborghini.

Sagsøgerne kræver nu omkostninger til bilen tilbagebetalt, hvor det samlede beløb løber op i 366.662 canadiske dollars. Herudover kræver de også 50.000 canadiske dollars som kompensation for 'stress og tab af arbejdsdage'.

Sagen er endnu ikke afgjort.

