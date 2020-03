Lamborghini lukker ned: Stopper produktionen på grund af coronavirus

Sportsvognsfabrikanten Lamborghini, som har hjemme i coronaramte Italien, har valgt at lukke ned for produktionen af biler til og med 25. marts.

Hele fabrikken i Sant'Agata i Bologna lukker således fra og med 13. marts til og med 25. marts.

- Denne foranstaltning er et resultat af socialt ansvar og høj følsomhed over for vores ansatte i den ekstraordinære situation, vi befinder os i lige nu, og som også udvikler sig i udlandet på grund af den verdensomspændende spredning af coronavirus, siger Stefano Domenicali, formand og administrerende direktør i Lamborghini, i en pressemeddelelse.

- Som vi har gjort indtil nu, fortsætter vi med at overvåge situationen for at kunne reagere hurtigt og med den rette fleksibilitet og i samarbejde med vores ansatte for at kunne genstarte med den rigtige energi på det rigtige tidspunkt, siger han.

Rekordår

Nedlukningen af fabrikken kommer i kølvandet på et 2019, som blev rekordår for Lamborghini. Således solgte Lamborghini i 2019 flere biler end nogensinde før. Fra 2018 til 2019 steg Lamborghinis salg med 43 procent fra 5750 biler i 2018 til 8205 biler i 2019.

- År 2019 var det mest succesfulde i vores historie. Vores hold leverede endnu en markant salgsstigning, hvilket har løftet salget til historiske højder. På kun to år mere end fordoblede vi vores salgstal - en succes, der ikke kan overvurderes, sagde Stefano Domenicali dengang i forbindelse med offentliggørelsen af salgstallene.

Lamborghini oplyser ikke, hvilken effekt den midlertidige nedlukning af fabrikken får på selve produktionen af Lamborghini-biler.