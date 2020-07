Lamborghini præsenterer ny vanvittig roadster: Der er dog ét kæmpe problem

Den vilde åbne Lamborghini har 819 hk og en topfart på over 350 km/t

I fjor præsenterede den italienske bilfabrik Lamborghini mærkets første hybridbil med navnet Sián. Nu har italienerne så offentliggjort, hvordan roadster-udgaven af Sián kommer til at se ud, og hvad kunderne kan forvente af den ekstreme åbne hybridbil.

Sián Roadster bliver navnet på den åbne hybridracer, der får samme V12-motor som i den lukkede udgave. Med hjælp fra et elektrisk hybridsystem, som består af et 48-volts elektrisk strømsystem og en elmotor på 34 hk, lander den samlede ydelse på 819 hk.

Det er nok til at sende roadsteren fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder, hvilket er 0,1 sekunder langsommere end den lukkede. Topfarten i begge udgaver er på 'over 350 km/t'.

Det lyder alt sammen meget godt, men der er ét stort problem med den åbne Lamborghini.

Modellen bliver nemlig kun bygget i 19 eksemplarer, og de er alle solgt på forhånd, så hvis du havde sat næsen op efter en åben hyper-Lamborghini, kan du ikke få denne fra ny.

Fordi de alle er solgt, offentliggør Lamborghini heller ikke prisen på Sián Roadster.

Lamborghini Sián Roadster kan give vind i håret med 350 km/t. Foto: Lamborghini

Særligt bagfra er designet ret vanvittigt med den store spoiler, diffuseren under bilen og lygterne. Foto: Lamborghini

- Betagende design

Skruer man tiden tilbage til 1970'erne og 1980'erne, var Lamborghinier nogle af de mest dramatisk udseende superbiler, verden kunne præstere. Sådan har det ikke nødvendigvis været op gennem 00'erne og 10'erne, hvor modeller som Gallardo, Huracan og Murcielago har set fantastiske ud uden at være ekstreme eller dramatiske.

Med Sián vender Lamborghini dog tilbage til det mere udfordrende design.

Som du kan se på billederne her i artiklen og videoen over artiklen, har Lamborghini valgt løsninger, der får Sián Roadster til at se mere vild ud.

- Sián Roadster indkapsler Lamborghinis ånd, siger Stefano Domenicali, som direktør og formand i Automobili Lamborghini.

- Det er udtrykket af betagende design og ekstraordinær ydelse, men vigtigst af alt fremtidens teknologier. Siáns innovative hybrid-drivlinje indikerer retningen for Lamborghinis supersportsbiler, og den åbne Sián Roadster bekræfter ønsket om den ultimative livsstils-Lamborghini, mens vi bevæger os hen imod en morgendag, der kræver nye løsninger, siger han.

