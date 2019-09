Lamborghini stoppet med 210 km/t: - Jeg ville bare vise mig

Betjenten var ikke ligefrem imponeret over bilistens dårlige undskyldning

Mange bilister har forskellige undskyldninger for at køre for stærkt, og da en mand blev stoppet i en Lamborghini i den amerikanske stat Ohio, havde han også en ret dårlig en af slagsen klar.

Det oplyser politimyndigheden Newburgh Heights Police Departement fra Ohio i et opslag på facebook.

Politiet havde på en motorvej filmet manden komme kørende med 131 miles i timen, som svarer til 210 kilometer i timen.

- 210 km/t. Du ved, hvor hurtigt du kørte. Alle dytter, når de kører forbi, siger betjenten til Lamborghini-føreren i videoen, som du kan se over artiklen.

Se også: Færdselssynder prøvede 'smart' trick på politiet: Blev anholdt

- Sig det til dommeren

Herefter vil betjenten se mandens kørekort, inden betjenten spørger til, hvad grunden er til, at manden kørte så hurtigt i Lamborghinien.

- Jeg ville bare vise mig, svarer Lamborghini-føreren.

Men den undskyldning er betjenten ikke ligefrem imponeret over.

- Seriøst? Det kan du forklare til dommeren.

- Jeg er ligeglad med, om du ville blære dig. 210 km/t ikke i orden, fortsætter betjenten.

Historien melder ikke noget om, hvilken straf der venter Lamborghini-føreren.

Se også: Opsang til bilister: 'Drop undskyldningerne!'