Lancerer ny billig SUV

Vil du være ejer af en kompakt SUV, er Hyundais nye model Bayon måske en mulighed for dig.

Hyundai har i forvejen flere andre SUV'er på modelprogrammet, men den nye lægger sig ind som den mindste og billigste af mulighederne fra det sydkoreanske mærke.

Den nye SUV kommer på markedet i september hos landets Hyundai-forhandlere, og den kan fås i tre forskellige udstyrsvarianter, hvor priserne starter ved 184.995 kr.

Bagagerummet kan sluge op til 411 liter. Foto: Hyundai

To motorer

At der er tale om en lille SUV tydeliggøres også af de motorvalg, man har at vælge imellem ved Bayon. Modellen fås nemlig udelukkende med to forskellige benzinmotorer. Den ene er en 1,0-liters trecylindret turbomotor med 100 hk, hvor der kan vælges mellem en seks-trins manuel gearkasse eller 7-trins DCT-automatgearkasse. Den anden er en firecylindret 1,2-liters benzinmotor, som yder 84 hk og kun fås med en fem-trins manuel gearkasse.

I det hele taget er det tydeligt, at Bayon skal tiltale kunder, som er på jagt efter en billig bil, men som ikke byder på hverken det højeste eller nyeste udstyrsniveau. Man kan vælge mellem tre udstyrsvarianter, kaldet Pure, Essential og Advanced, og man skal op i Advanced for blandt andet at få klimaanlæg, LED-forlygter, regnsensor og justérbart armlæn.