Lancerer ny elbil i Danmark

'Mærkets nye flagskib'.

Sådan lyder MGs egen beskrivelse af deres nye elektriske bilmodel, kaldet MG Marvel R Electric. Der er tale om en elbil i det såkaldte C-SUV-segment, og den kan fås i to forskellige udstyrsvarianter og med to forskellige drivlinjer. MG har desuden offentliggjort de danske priser på modellen, som kan fås til en pris fra 349.999 kr.

Valget står mellem de såkaldte Luxury- og Performance-varianter, og den billigste model bliver Luxury-versionen, som har baghjulstræk, to elmotorer og en samlet ydelse på 180 hk og 410 Nm. Rækkevidden på en opladning ligger på 402 km.

Har man mod på at betale lidt mere, kan man for 379.999 kr. få Performance-versionen, som har en ekstra elmotor på forakslen, hvilket betyder, at modellen har firehjulstræk. Her yder systemet samlet 288 hk og 665 Nm. Den sprinter fra 0-100 km/t på blot 4,9 sekunder. Til gengæld er rækkevidden en anelse kortere med 370 km på en opladning.

Modellen er konkurrent til den populære VW ID.4, samt Skoda Enyaq iV og Aiways U5. Foto: MG

MG lover højt niveau af standardudstyr i den elektriske SUV. Foto: MG

Så hurtigt kan de lade

Begge versioner af MG Marvel R Electric kommer med en batteripakke på 69,9 kWh, og ved offentlige ladestandere kan bilerne DC-lade med op til 92 kW. Det er nok til, at opladningen fra 5-80 procent strøm tager 43 minutter, mens 30-80 procent er klaret på en halv time. Bilerne har varmepumpe som standard.

I Danmark sælges MGs biler online, men man kan få lov at se bilerne og prøvekøre fra seks forskellige såkaldte Brand Stores, som ligger spredt ud over landet.

Mærket har planer om at åbne yderligere to nye af slagsen i Jylland.

