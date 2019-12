Lancerer ny samkørselstjeneste for at lette trængsel

Hver morgen kører mange bilister fra oplandet og ind til de store byer for at tage på arbejde. Ofte sidder der kun én person i hver bil, og det er skidt for miljøet og for trængslen.

Derfor lancerer FDM lancerer nu samkørsels-appen 'Ta’Med', der skal gøre det nemt for pendlere med og uden bil at søge og tilbyde et lift.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

- For FDM er det ikke afgørende, hvordan man transporterer sig, men at der er gode muligheder for det. Det er baggrunden for, at vi har lavet Ta’Med, hvor vi har gjort det nemt for folk, der skal samme vej, at finde hinanden. På den måde kan de være med til at lette trængslen, der i disse år stiger især omkring de store byer. Blandt andet fordi der i gennemsnit kun sidder én i hver bil. Det håber vi, Ta’Med kan være med til at ændre på, siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM, i pressemeddelelsen.

Dækker udgifter

Appen lanceres mandag 2. december og kan hentes af alle til iPhone- og Android-smartphones. Herefter skal man registrere sig som bruger og oprette en profil, og så kan man søge og tilbyde lift.

Det koster ikke noget at bruge Ta’Med. Som chauffør må man dog skattefrit opkræve en betaling, der dækker passagerens andel af udgifterne til benzin og vedligehold m.m. Dette udregner app’en automatisk.

- Vi har lagt vægt på at lave en app, der er nem og tryg at bruge. Det er vigtigt, hvis vi skal have folk til at køre sammen. Derfor har alle brugerne en synlig profil, og både passagerer og chauffører kan bedømme hinanden. Derudover har Ta’Med en forsikring, der dækker nogle af udgifterne til en taxa, hvis ens tur bliver aflyst, siger Torben Lund Kudsk.

At FDM håber på at få fat i da daglige pendlere afspejles også i, at organisationen har indgået aftaler med flere samarbejdspartnere.

En række store virksomheder beliggende i erhvervsområdet Lautrupparken i Ballerup ved København har allerede meldt sig som samarbejdspartnere til Ta’Med. Det betyder, at virksomhederne vil promovere Ta’Med blandt deres ansatte. Med tilsammen 7.000 ansatte rummer de ifølge FDM 'et stort potentiale for samkørsel'. I alt arbejder der ca. 18.000 i Lautrupparken.

