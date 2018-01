Land Rover havde lagt ikonisk bil i graven - nu overrasker de stort

Egentlig havde britiske Land Rover bygget det sidste eksemplar af deres ikoniske model Defender, som har rødder helt tilbage fra 1948.

Modellen har eksisteret i forskellige udgaver i 70 år, og mange fans var ærgerlige over, at Land Rover Defender ville udgå til gengæld for en ny og mere moderne udgave.

Defender var i høj grad elsket for sin robuste facon, sin simplicitet og evner i terrænet, men i starten af 2016 byggede Land Rover altså det sidste eksemplar af Defenderen.

Troede man.

For nu genopliver briterne Defenderen for en kort bemærkning i en jubilæumsudgave, som skal fejre 70-året for bil-modellens begyndelse.

Land Rover kalder helt simpelt den nye udgave for Defender Works V8, og som man måske kan gætte sig til, er der smidt en V8-motor på fem liter under kølerhjelmen.

Takket være den store motor bliver Works V8 en ganske hurtig sag. Foto: Land Rover

Det betyder, at Land Roveren vil accelerere fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder.

- Det er passende, at vi kan realisere det fulde potentiale i den ikoniske Defender, hvis højt elskede form er synonym med Land Rover, 70 år efter den blev vist til offentligheden første gang, siger Tim Hannig, direktør i Jaguar Land Rover Classic.

Gammel idé

Briterne vil bygge 150 eksemplarer af jubilæumsudgaven, oplyser de i pressemeddelelsen.

- Idéen om at genintroducere en Defender med V8-motor var noget, vi diskuterede så tidligt som tilbage i 2014, hvor vi stadig byggede Defender i Solihull, siger Tim Hannig.

- Vi vidste, at der var efterspørgsel efter en stærk og hurtig Defender, siger han.

Defenderen er elsket af mange for sine evner til at forcere selv de vanskeligste forhindringer. Foto: Land Rover

Samtidig med offentliggørelsen af Works V8 oplyser Land Rover, at de er i gang med at udvikle en helt ny udgave af Defender, der altså skal tage over for den ikoniske Defender, og at der snart vil komme nyt om den.

