Land Rover lancerer to grønne modeller

Land Rover er formentlig ikke det bilmærke i verden med det mest miljøvenlige og grønne ry.

Mærket er kendt for sine store firehjulstrækkere - både som Land Rover og under Range Rover-brandet - der traditionelt har været tørstige bruger af fossile brændstoffer.

Men briterne satser som så mange andre bilproducenter også på hybridteknologi, og nu har Land Rover lanceret to nye elektrificerede modeller.

Range Rover Evoque P300e og Land Rover Discovery Sport P300e hedder de to nye plug-in hybridmodeller. Begge kommer med samme grundlæggende pakke, da de er udstyret med samme tre-cylindrede 1,5-liters benzinmotor, som yder 200 hk. Sammen med en elmotor lander det samlede antal kræfter i begge modeller på 309 hk, og elmotoren drives af et lithium-ion-batteri på 15 kWh placeret under bagsæderne.

Range Rover Evoque P300e har en elektrisk rækkevidde opgivet til 60- 66 km, mens den større Discovery Sport P300e er opgivet til en rækkevidde på 55- 62 km på ren strøm.

Takket være de i alt 309 hk kan Evoquen klare accelerationen fra 0-100 km/t på 6,4 sekunder, mens det tager 6,6 sekunder i den større Discovery Sport.

Begge udgaver kan nå en maksimal hastighed på op til 135 km/t på ren eldrift.

Sådan ser en Land Rover Discovery Sport ud, når der er tale om den nye opladelige udgave. Foto: Land Rover

Kommer til Danmark

I begge modeller kan føreren vælge mellem tre kørselstilstande efter eget ønske, alt efter om vedkommende kører i byen eller på motorvejen.

Standardindstillingen, Hybrid, sørger for, at kræfterne fra elmotoren og benzinmotoren kombineres på mest effektiv vis. EV-tilstanden gør, at bilen udelukkende kører på strøm. Save-indstillingen prioriterer forbrændingsmotoren som primær effektkilde og opretholder batteriets opladningstilstand på det valgte niveau.

Plug-in hybriderne leveres med et opladningskabel til hjemmebrug (mode 2-opladningskabel), hvilket giver kunderne mulighed for at oplade deres bil helt op i en almindelig stikdåse på 6 timer og 42 minutter.

Mode-3 opladningskablet gør, at bilen kan tilsluttes en vægmonteret boks på 7 kW ved bopælen. Her kan bilen lade fra 0-80 procent strøm på 1 time og 24 minutter.

Den nye Range Rover Evoque P300e PHEV og Discovery Sport P300e PHEV forventes at ankomme til de danske forhandlere i 2. halvdel af 2020. De danske priser er ikke klare endnu.

