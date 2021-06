Landets største station med lynladere åbner

Lige ved motorvejen ved Odense vil ladeoperatøren Clever etablere landets største lynladestation med plads til 28 ladende biler.

Målet er, at stationen både skal servicere lokale fynboer samt rejsende på tværs af landet.

- Langt de fleste elbilister kan lade derhjemme eller ved kantstenen natten over. Men når vi skal på de lange ture skal vi sørge for, at der er tilgængelige lynladestationer, der kan lade elbilen på den tid, det tager at få en kop kaffe og trække frisk luft, siger Casper Kirketerp-Møller, som er direktør i Clever, i en pressemeddelelse.

Står klar næste år

På den nye station bliver det muligt at lade en elbil op på cirka 15 minutter. Det præcise tal afhænger naturligvis af, hvilken hastighed elbilen kan oplades med.

Lynladestationen er designet i samarbejde med arkitekter fra firmaet Cobe.

Grafik: PR

I efteråret lancerede Clever et mål om at opsætte minimum 500 lynladepunkter i hele landet, men da antallet af elbiler er stærkt stigende, arbejder virksomheden allerede nu på at øge målet af lynladepunkter.

Byggeriet af den nye lynladestation på Fyn forventes at starte i sensommeren 2021, og lynladestationen skal stå færdig i første kvartal af 2022