Landsdækkende kontrol: Så mange bilister snuppede politiet

Siden starten af september i år har det givet klip i kørekortet, hvis man bruger håndholdt mobil bag rattet.

I uge 43 satte politiets i en landsdækkende færdselskontrol fokus på uopmærksomhed i trafikken, og nu er resultatet kommet.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Ved kontrollerne i uge 43 landede antallet af sigtelser for at benytte håndholdt kommunikationsudstyr bag rattet på 533, og de kan nu se frem til et klip i kortet. Samtidig kunne politiet foretage 241 sigtelser for manglende brug af sikkerhedssele, mens 180 blev sigtet for at køre frem for rødt/gult lys.

- Vi skal alle hjem

Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser.

Uopmærksomhed i trafikken kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon, indstilling af GPS, at læse fragtbreve eller mødereferater og lignende. Politiets indsatser skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag.

- Når vi bevæger os rundt i trafikken, er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme og viser hensyn overfor alle de andre trafikanter. I sidste ende drejer det sig om, at vi alle kommer hele hjem, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Politiet deler samtidig en række gode råd til, hvordan man øger sin opmærksomhed i trafikken.

Dem finder du herunder.

- Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.

- Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe.

- Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.

- Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem.

- Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.

- Få andre i bilen til f.eks. at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller etc.

