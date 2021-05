Lang leveringstid: Husk det inden sommerferien

Hos Motorstyrelsen oplever de markant stigende interesse for ekstra nummerplader og kommer derfor med opfordring til bilister

Planlægger du eksempelvis at skulle spænde en cykel bag på bilen, når turen går på sommerferie, skal du ikke vente for længe, hvis du ikke i forvejen er ejer af en ekstra nummerplade.

Motorstyrelsen oplever nemlig stigende interesse for ekstra nummerplader og opfordrer derfor bilejerne til at bestille dem tre uger før sommerferien

Det skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Mange danskere vælger at medbringe deres cykler, når de f.eks. kører på sommerferie, og det er ærgerligt, hvis de ikke når at få den ekstra nummerplade, før de skal af sted. Der er leveringstid på ekstra nummerplader, og derfor vil jeg opfordre bilejerne til at bestille pladerne tre uger før, de skal bruge dem, siger Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen.

Stor stigning

Hvornår er det så præcis, man skal anskaffe sig en ekstra nummerplade, som også kaldes for den tredje nummerplade?

Nummerpladen skal benyttes, hvis bilens bageste nummerplade er helt eller delvist dækket - f.eks. når man sætter en cykelholder eller en bagageboks bag på bilen.

Tal fra Motorstyrelsen viser, at danskerne i stigende grad anskaffer sig ekstra nummerplader til deres biler, så de kan tage cyklerne med på ferie. I 2020 blev der bestilt 96.000 ekstra nummerplader, og alene i de seneste tre år er der sket en stigning på knap 50 procent.

- Tendensen har været opadgående gennem flere år, men den meget store stigning i det seneste år skyldes formentlig, at flere danskere har holdt ferie i Danmark på grund af corona, siger Claus Holm.