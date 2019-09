Langer ud efter 'blind' fartsynder: - Ufatteligt farlig

Det er aldrig specielt sjovt at få en fartbøde, og nogle bilister vælger at ty til ekstremer i forsøg på at slippe for bøden. Et oplagt bud kunne være at overholde fartgrænsen, men det var slet ikke sådan, en bilist i Sydjylland bar sig ad, da vedkommende mandag morgen passerede en fotovogn i Vejen Kommune.

Det oplyser Sydjyllands Politi i et tweet.

Politiets ATK-vogn holdt mandag morgen parkeret ved Kongeåvej i Vejen, hvor man må køre 80 km/t.

Men da bilisten opdagede fotovognen, valgte vedkommende en særdeles kreativ metode til at undgå en fartbøde.

Hvordan det så ud, kan du se på billedet over artiklen, som Ekstra Bladet bringer efter aftale med Syd- og Sønderjyllands Politi.

'Bilist netop blitzet af ATK på Kongeåvej i Vejen Kommune, men hvor er føreren? Jo, han gemte sig under instrumentbrættet for ikke at blive genkendt. Ufattelig farlig manøvre under kørslen med over 80km/t at køre i 'blinde' i flere sek. Vi kvitterer med bøde', skriver politiet i opslaget på Twitter.

Bilist netop blitzet af ATK på Kongeåvej i Vejen kommune, men hvor er føreren??? Jo han gemte sig under instrumentbrættet for ikke at blive genkendt...ufatteligt farlig manøvre under kørslen med over 80km/t at køre i "blinde" i flere sek...vi kvitterer med bøde #atkdk #politidk pic.twitter.com/Ljs3NWTp84 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 23, 2019

Som politiet også oplyser i tweetet, lykkedes det dog ikke chaufføren at undgå bøden.

