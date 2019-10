Langsomme bilister skaber farlige situationer

Kan det skabe farlige situationer i trafikken, hvis man kører for langsomt i sin bil i forhold til hastighedsgrænserne? Ja mener to ud af tre danskere, der har oplevet farlige situationer i trafikken, fordi andre bilister kørte langsommere end fartgrænsen. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Det koster ikke en bøde at køre det, man må, men faktisk kan man godt få en bøde for at køre langsomt i forhold til hastighedsbegrænsningen.

- Det er opsigtsvækkende, at så mange har oplevet farlige situationer med bilister, der kører langsomt. Det viser bare, hvor vigtigt det er, at vi alle følger de samme regler i trafikken. For det er ofte overraskende eller uforudsigelig adfærd, der skaber faren, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

Bilister og fart Hvad er efter din mening farligst i trafikken? - Bilister der kører langsommere end fartgrænserne - 11 procent - Bilister der kører hurtigere end fartgrænserne - 42 procent - Det er lige farligt - 44 procent - Ved ikke - 3 procent Har du oplevet farlige situationer i trafikken, fordi andre trafikanter kørte langsommere end fartgrænsen? - Ja, men der skete ikke et uheld - 62 procent - Ja, og der skete et uheld - 4 procent - Nej - 27 procent - Ved ikke - 7 procent Kilde: Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i september 2019 blandt 1052 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.





Farligt at bremse ved politiets fartkontrol

Det er f.eks. ved hasarderede overhalinger af langsomme køretøjer og ved bratte opbremsninger på grund af politiets fotovogne, at de farlige situationer kan opstå.

- Hvis man flytter foden til bremsen af frygt for at få en fartbøde ved politiets fartkontrol, så kommer man hurtigt til at udgøre en større fare på vejene, end hvis man bare kører den fart, man må. Og ved overhaling af langsommere biler skal man altid orientere sig godt, så man ikke ender med at være skyld i voldsomme uheld på grund af sin egen utålmodighed, siger Henrik Sagild.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at politiet har advaret mod netop det at sænke farten umiddelbart før en fotovogn for at gasse op igen efterfølgende. Et fænomen, som politiet betegner som 'kængurukørsel', og som politiet også understreger kan give farlige situationer i trafikken.

Den nye undersøgelse viser desuden, at 11 procent mener, at bilister, der kører langsommere end fartgrænserne, er farligere i trafikken end dem, der kører for hurtigt, og 44 procent mener, at lav fart er ligeså farlig som høj fart.

- Undersøgelsens resultater viser meget tydeligt, at mange danskere oplever problemer med langsomme bilister og køretøjer. Trafikken er et fællesskab, og vi skal kunne stole på hinanden, når vi begiver os ud i den. Ligegyldigt om det er som fodgængere, cyklister eller bilister, så skal vi vise hensyn til hinanden, siger Henrik Sagild.