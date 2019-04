Langt fra målet: Forureningen fra biler stiger igen

Det gennemsnitlige CO2-udslip for solgte biler steg sidste år i Europa - til trods for, at bilgiganterne kæmper for at mindske det

Milliarder af kroner bliver i disse år brugt på at udvikle elbiler, hybridteknologi og mere sparsommelige forbrændingsmotorer.

En del af begrundelsen er, at bilgiganterne i 2021 skal leve op til skærpede forureningskrav i EU, hvis de vil blive ved med at sælge biler indenfor unionen og undgå markante bøder. Til den tid skal det gennemsnitlige CO 2 -udslip for producenternes modelprogram ligge på højest 95 gram pr. kilometer - og for flere er stadig lang vej igen.

At bilproducenterne har lagt sig i selen, er dog ikke ensbetydende med, at forbrugerne også vælger de 'grønneste' modeller. Tal fra analysebureauet Jato viser tværtimod, at det gennemsnitlige CO 2 -udslip for de biler, der blev solgt i EU i 2018, var højere end i 2017.

Ifølge Teknikens Värld er det andet år i træk, at forureningen stiger.

Fremgang i tre lande

Sidste år lå det gennemsnitlige CO 2 -udslip for en nyregistreret bil på 120,5 gram pr. kilometer i EU, hvilket ifølge Jato er det højeste tal siden 2014 og en stigning på 2,4 gram i forhold til 2017. Analysebureauet skriver, at forbrugerne sidste år købte mere forurenende biler i 20 ud af 23 analyserede lande.

Kun i Holland, Finland og det elbilglade Norge formåede man at forbedre gennemsnittet.

Herhjemme steg gennemsnittet ifølge Jato med tre gram CO 2 pr. kilometer til i alt 111 gram. Det er dog stadig lavt nok til at give Danmark en fjerdeplads, når landenes gennemsnit sammenlignes.

Ifølge Jato er særligt én tendens skyld i stigningen: Det markante fald i salget af dieselbiler. Dieselmotoren har tidligere været med til at trække CO 2 -gennemsnittet ned, men den effekt forsvandt sidste år med salget.

Samtidig havde det øgede salg af SUV-modeller en negativ effekt på gennemsnittet, skriver analysebureauet.

Toyota under 100 gram

Jato har også regnet på, hvilke mærker, der har haft held til at sælge mere miljøvenlige biler. Af de 20 analyserede bilmærker lykkedes det sidste år for fem at sælge biler med et lavere gennemsnitligt CO 2 -udslip end året før: Toyota, Nissan, Seat, Volkswagen og Suzuki.

Største fald stod Nissan for med 5,2 gram pr. kilometer. Den japanske bilproducents gennemsnit landede dermed på 110,6 gram, hvilket giver en femteplads, når mærkernes gennemsnit sammenlignes.

Allerøverst på listen står Toyota, der sidste år barberede 1,4 gram af gennemsnittet for solgte biler og dermed præsterede 99,9 gram pr. kilometer.

Ifølge Teknikens Värld står bilproducenterne til bøder i milliardklassen, hvis de ikke formår at ramme CO 2 -målet i 2021. Mediet skrev tilbage i 2017, at de i så fald skal betale 95 euro pr. gram, de overstiger grænsen - ganget med antallet af solgte biler.

