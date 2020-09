Langt fra målet: Så mange elbiler mangler

Den forrige regering havde som et mål, at der i 2030 skulle være én million elbiler på danske nummerplader, og det var et vigtigt punkt i Klimarådets rapport fra foråret, som belyste, hvordan Danmark kan opnå en reduktion på 70 procent i den samlede udledning af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990.

Ligeledes var det en del af Bilkommissionens opgave at komme med forslag til, hvordan målet om én million elbiler kan nås i 2030.

Men hvor langt fra at have én million elbiler på danske veje er vi egentlig?

Det har Danmarks Statistik undersøgt.

Én million elbiler svarer til, at 37 procent af den nuværende bestand af personbiler skal være elbiler. Den nuværende bestand af elbiler ligger på 0,8 procent af alle personbiler. Det vil med andre ord sige, at der er ganske lang vej igen, og faktisk skal det nuværende antal elbiler 46-dobles frem mod 2030, hvis det ambitiøse mål skal nås.

I dag er der nemlig cirka 21.500 eldrevne personbiler ude at køre på danske veje. 16.500 elbiler har en bruger i husholdningerne og 5.000 en bruger i erhvervene. Elbilerne er geografisk set et udpræget Østsjællandsk fænomen, dog plus Samsø og Læsø. I Vendsyssel, Nordvest- Vest- og Sønderjylland, samt Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland udgør elbilerne generelt færre end 0,5 procent af bestanden af personbiler, skriver Danmarks Statistik.

Fire modeller

Bilkommissionen kom mandag 7. september med deres anbefalinger til, hvordan man kan indrette afgiftssystemet for biler, så der kommer flere elbiler på vejene.

I den forbindelse offentliggjorde kommissionen fire forskellige modeller. I model 1 er målet 500.000 lavemissionsbiler i 2030, i model 2 er målet 600.000 lavemissionsbiler i 2030, i model 3 er målet 750.000 lavemissionsbiler i 2030, og i model 4 er målet 1.000.000 lavemissionsbiler i 2030. Det er altså kun i den mest ambitiøse af de fire modeller, at kommissionen arbejder med målet om én million elbiler på danske veje i 2030.

Model tre med 750.000 elbiler på danske veje i 2030 er ifølge kommissionen selv den mest anbefalelsesværdige. Uanset om målet bliver 500.000, 600.000, 750.000 eller 1.000.000 elbiler på vejene i 2030, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik, at der er lang vej igen.

