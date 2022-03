Larmer for meget: Slut med denne bil i Europa

Er du til teknisk meget avancerede sportsvogne og en ultraeffektiv køreoplevelse, har en Nissan GT-R i adskillige år været en af de mest oplagte kandidater på markedet for potente sportsvogne. Men nu slutter det - i hvert fald for europæiske kunder.

Nissan har nemlig besluttet at hive GT-R ud af det europæiske modelprogram, fordi den støjer for meget.

Det skriver mediet Teknikens Värld, som har fået oplysningerne bekræftet af NIssan Nordic.

Som model har den nuværende GT-R efterhånden 15 år på bagen. I hjemlandet Japan blev den officielt præsenteret i 2007, og den kom til Europa i begyndelsen af 2009.

Men trods den i bilverdenen fremskredne alder klarer Nissan GT-R sig stadig hæderligt mod konkurrenterne. Omend der findes mere moderne sportsvogne derude, kan en GT-R stadig sende dig fra 0-100 km/t på 2,8 sekunder takket være en 3,8-liters V6-motor.

For meget larm

Nu er det imidlertid slut med de lynhurtige accelerationer for kunder bosiddende i Europa. Nissan GT-R forsvinder endegyldigt fra den europæiske scene ved udgangen af dette år. Årsagen til, at Nissan trækker modellen ud af Europa er, at nye regler for, hvor meget larm nye køretøjer må producere, træder i kraft i EU og i Storbritannien 1. juli 2022. De krav kan Nissanen ikke leve op til ifølge mediet. Modellen larmer ganske enkelt for meget.

Nissan GT-R er en sjælden fugl i Danmark, og ifølge tal fra Bilstatistik.dk er der kun indregistreret tre eksemplarer af den heftige Nissan i skrivende stund.