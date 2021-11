Lavere fartgrænser på motorvej bliver fastholdt

For at sikre naboer til den inderste del af Holbækmotorvejen for trafikstøj, vil transportminister Benny Engelbrecht fastholde de nuværende lavere fartgrænser på motorvejsstrækningen.

Et pilotprojekt har nemlig vist, at lavere fartgrænser sparer naboerne for en smule trafikstøj.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Siden efteråret i fjor har der været nedsat fartgrænse på den inderste del af Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Motorring 3.

Resultaterne af forsøget viser, at den lavere hastighed reducerer støjen for naboerne. De fleste støjreduktioner ligger i spændet 0-1 dB, mens enkelte naboejendomme opnår reduktioner på knap 2 dB.

- Støj er et stort problem for naboerne til de store veje. Derfor har et bredt flertal i Folketinget også afsat tre milliarder til en støjpulje til blandt andet opsætning af et stort antal støjskærme. Men der skal arbejdes på mange fronter, og fart er et af værktøjerne. Hastighedsforsøget viser, at vi kan dæmpe støjen en smule, og det skal vi tage med, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Kan reduceres yderligere

På vejstrækningen er hastighedsgrænsen blevet nedsat til 60 km/t, men det er ikke alle trafikanter, der sørger for at overholde fartgrænsen. Derfor er gennemsnitshastigheden på strækningen også kun faldet fra 89 til 76 km/t.

Derfor vil trafikstøjen også kunne sænkes yderligere, hvis det forudsættes, at trafikanterne overholder de skiltede hastigheder, er det beregnet.

- Forsøget viser også, at der er brug for at håndhæve hastighedsgrænserne, og derfor er jeg også glad for, at der i infrastrukturaftalen er beslutte at lave forsøg med støjstærekasser. For den fulde effekt får vi først, når hastigheden kommer ned på det tilladte, siger Benny Engelbrecht.