Laveste niveau i 40 år

Hvis briterne troede, at coronapandemien blev den hårdeste periode i nyere tid for landets bilproduktion, tog de fejl. Den aktuelle globale mangel på mikrochips har nemlig sendt produktionen af nye biler i bund, og i september blev der kun bygget 67.169 biler i Storbritannien, hvilket er det laveste antal siden 1982.

Det skriver Cars UK.

September-produktionen i år ligger desuden 41,5 procent under produktionen i samme måned sidste år, hvor coronapandemien ellers hærgede.

- Det betydelige fald i den britiske bilproduktion i september fortsætter den bekymrende tendens, vi har set i løbet af de seneste tre måneder, siger Mike Hawes, som er direktør i Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

- Industrien fortsætter med at kæmpe med virkningerne af pandemien og manglen på halvledere, der stopper produktionen, siger han videre.

Ikke det eneste land

I Storbritannien glæder de sig trods den lave produktion over, at en tredjedel af bilerne, som blev produceret i september, var enten 100 procent elektriske, plugin-hybrider eller hybrider.

Storbritannien er ikke den eneste land, hvis bilproduktion er ramt for tiden. Den globale chipmanglen har fået flere bilfabrikker til at lukke helt ned for produktionen.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, ligger produktionen på Volkswagens fabrik i Wolfsburg på det laveste niveau i over 60 år. Her er der i årets første ni måneder kun blevet bygget cirka 300.000 biler, hvilket er laveste antal siden år 1958.